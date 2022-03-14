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外交部援烏物資已募4000箱 吳釗燮感謝捐贈民眾

2022/3/14 21:38（3/14 21:46 更新）
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外交部長吳釗燮向協助整理援助烏克蘭物資的志工致意及表達感謝。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年3月14日
外交部長吳釗燮向協助整理援助烏克蘭物資的志工致意及表達感謝。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年3月14日
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（中央社記者黃雅詩台北14日電）民眾捐贈烏克蘭的愛心物資持續湧入外交部，截至今天傍晚累計已收到約4000箱，外交部長吳釗燮中午親自到現場為協助整理物資的志工加油，並對捐贈民眾表達感謝。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部從7日開始向民間募集捐贈烏克蘭難民的物資，獲得熱烈響應，親赴外交部捐贈物資的民眾約1730人，加上郵寄包裹，目前約已收到4000箱物資，品項以醫療口罩、毛毯、女性衛生用品、尿片、餅乾等為主，募集活動將持續到18日。

外交部表示，為了感謝捐贈民眾，與在現場辛苦分類整理的志工、外交部人員，吳釗燮今天中午特別前往外交部西側門地下停車場視察，吳釗燮與在場的慈濟等民間慈善組織志工，以及其他自發到場幫忙的善心人士親切互動，對於也有烏克蘭旅台人士自願擔任義工在現場協助，吳釗燮特別致意慰問。根據外交部提供的照片，到場幫忙的烏克蘭志工是極為關心家鄉情勢的網紅佳娜。

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外交部再度提醒有意捐贈物資的民眾，捐贈物品請依照外交部網站所公布的清單為限，切勿捐贈或郵寄二手物品或衣物。送到外交部的捐贈物品務必為全新物品、未拆封包裝、有效期至少6個月以上，以免造成整理及後續轉運捐贈的困擾。募集截止時間是3月18日下午5時以前，民眾可以用面送或郵寄清單所列的20類物品及 14 類藥品至外交部。

外交部除感謝熱心民眾踴躍捐贈援助烏克蘭人道物資外，也感謝許多志工義務幫忙、貢獻己力。外交部對各界人士奉獻時間與精神投入國際人道援助，表達最高的敬意。（編輯：林興盟）1110314

外交部長吳釗燮實地瞭解志工整理物資情形。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年3月14日
外交部長吳釗燮實地瞭解志工整理物資情形。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年3月14日
烏克蘭籍志工（右）透過外交部長吳釗燮（左）感謝台灣慷慨援助烏國。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年3月14日
烏克蘭籍志工（右）透過外交部長吳釗燮（左）感謝台灣慷慨援助烏國。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年3月14日
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