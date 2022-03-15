朱立倫批欠電的電火球 蘇貞昌：少來蹭熱度

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（中央社記者王揚宇台北15日電）行政院長蘇貞昌與國民黨立委蔣萬安日前在立法院總質詢因停電議題互嗆，國民黨主席朱立倫批評蘇貞昌是「欠電的電火球」。蘇貞昌今天指出，朱立倫的責任是趕快查清楚黨內賄選、黨產還給國家，少來蹭熱度。

蔣萬安11日在立法院會質詢指蘇貞昌不敢承諾未來不缺電，蘇貞昌答詢時回應，故總統蔣經國和國民黨昔日承諾要反攻大陸，到現在都沒反攻大陸。雙方陣營連日來隔空言詞交鋒，戰火並未停歇，引發各界關注。

立法院會今天邀請蘇貞昌率同各部會首長列席，進行施政方針及施政報告並備質詢。

蘇貞昌會前接受媒體訪問，被問到國民黨立法院黨團要求不能反質詢，而台灣6年4次大停電，蔣萬安轟蘇貞昌推給基層，朱立倫也批評蘇貞昌是「欠電的電火球」。

蘇貞昌說，朱立倫趕快把黨內（國民黨）的賄選查清楚、把黨產還給國家，才是他的責任，少來蹭熱度。

蘇貞昌接著指出，他來立法院答詢是憲法規定，是立法院邀請，而立法院所訂定的法律，從沒有說不能反質詢這幾個字，只說答詢不能超出質詢範圍。

蘇貞昌指出，蔣萬安問電的問題，他回答電；蔣萬安問承諾，因此他舉故總統蔣中正承諾要反攻大陸，做不到是空話、承諾沒有用，因此沒有超出質詢範圍。

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蘇貞昌也說，他對於相關議事程序都是嚴格遵守，希望沒有本事就不要賣弄，「猴子自己爬得高，才會被看到紅屁股」。

此外，媒體也詢問蘇貞昌，有關台塑企業總裁王文淵提及台灣有缺電危機，甚至認為台灣電力不夠；蘇貞昌說，王文淵是非常專業、認真、有熱情的企業家，而且他一向就事論事，「說政府可以對他施壓，說經濟部長王美花對他施壓，這太小看王文淵的行情」。（編輯：郭無患）1110315