民眾不知台鐵緊急通報電話1933 蘇貞昌：加強宣傳

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（中央社記者范正祥台北15日電）國民黨立委陳以信今天質詢時指出，為提升台鐵行車安全，台鐵設立緊急通報電話「1933」，但很多民眾不知道有這支號碼。對此，行政院長蘇貞昌指示交通部加強宣傳，確實要讓民眾知道。

去年4月2日發生太魯閣號出軌事件造成49人死亡和247人輕重傷，未及時通報異物入侵鐵道是主因之一。

台鐵原先設置的緊急通報電話「0800-800-333」號碼過於冗長，外界反映不利民眾使用，陳以信去年6月質詢也曾要求新設「1933」專線，獲交通部允諾設置。

台灣鐵路管理局攜手鐵路警察局，去年12月3日正式啟用「1933」緊急通報電話，方便民眾遇到緊急狀況時，可以直接撥通台鐵調度所，以利調度員即時做出必要的緊急處置及反應，提供24小時服務；「1933」專線只限於危及鐵路行車安全時緊急通報使用，如果民眾有一般服務問題可撥打客服專線。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，行政院長蘇貞昌率相關部會首長列席備詢。

陳以信質詢時指出，雖然交通部從善如流，已經設立「1933」台鐵緊急通報電話，但很多民眾不知道有這支號碼。他在議場進行總質詢時特別播放自製的街訪影片，顯示多位受訪民眾不知道有「1933」這支專線，認為政府有必要加強宣傳。

對於陳以信的質詢，交通部長王國材表示，「1933」這支號碼的確宣傳不夠，這部分會來加強；蘇貞昌也回應，交通部應該要加強宣傳，確實要讓民眾知道。

此外，蘇貞昌也肯定陳以信質詢的「1933」議題。他稱讚，這樣的質詢方式跟用功整理影片，很有說服力，說得好，交通部應該要大大宣傳「1933」讓民眾知道。（編輯：趙蔚蘭）1110315