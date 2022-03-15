國家生技園區聯外道路動土 預計114年3月底完工

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（中央社記者賴于榛台北15日電）國家生技研究園區聯外道路工程今天動土，預計民國114年3月底完工。內政部次長花敬群表示，未來可有效紓解園區整體營運後的交通負荷，並做為防汛期間，提供緊急救災避難使用。

內政部次長花敬群今天出席「國家生技研究園區聯外道路工程」祈福動土典禮，台北市長柯文哲、營建署長吳欣修、中央研究院副院長劉扶東等人也出席觀禮。

花敬群致詞時表示，國家生技研究園區聯外道路工程，涉及國家生技園區整體發展，由國發會於108年協調，內政部提報聯外道路興建專案計畫，行政院109年同意全額補助總經費16.5億，預計114年3月底完工。

花敬群說，未來可有效紓解園區整體營運後的交通負荷，同時做為防汛期間南深橋閘門封閉的替代道路，提供緊急救災避難使用。

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花敬群表示，中研院國家生技研究園區從96年規劃興建，107年啟用並開始陸續進駐，為配合研究園區整體營運，未來預計增加2千多名人員進駐，考量園區人員往返忠孝東路七段與興中路的交通需求，因此，開闢總長824公尺的聯外道路，同時拓寬研究院路一段130巷既有路寬。

花敬群指出，此聯外道路主體為長716公尺的隧道，打通南港捷運站及研究院路，隧道型式採單孔雙向配置，並規劃設置人行及自行車道，有助提升園區通勤便利性及健全南港區域交通路網。（編輯：翟思嘉）1110315