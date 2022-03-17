外交部氣候論壇 台裔波士頓市長吳弭分享願景

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（中央社記者尹俊傑紐約16日專電）外交部15日舉辦「氣候領袖正義論壇」，台裔波士頓市長吳弭以預錄影片形式參與，分享波士頓「綠色新政」願景。這是吳弭上任4個月來首度應台灣官方邀請發表演說。

外交部呼應聯合國婦女地位委員會第66屆大會（CSW66）性別平等與氣候變遷主題，攜手婦女權益促進發展基金會等非營利組織舉辦線上「氣候領袖正義論壇」，邀請經濟部長王美花等女性領袖參加，分享運用女力推動環保及對抗氣候變遷的經驗與成果。

吳弭（Michelle Wu）應駐波士頓辦事處邀請參與，分享波士頓將如何在氣候行動上扮演領導角色。

吳弭提到，臨海的波士頓遭遇許多氣候變遷影響，與台灣面臨的挑戰非常接近。近年波士頓天候異常狀況趨於頻繁，嚴重衝擊最脆弱的社區，這也是為何波士頓期盼藉由成為「綠色新政」（Green New Deal）城市，為在氣候行動方面扮演領導角色鋪路。

「綠色新政」是吳弭競選時主要政見之一，以2040年實現碳中和為目標，呼應美國民主黨內進步主義派推動綠能因應氣候變遷的政策主張。

吳弭說，就任市長剛滿百日，就已減少將市政經費投入石化與其他有害環境的產業，擴大免費搭乘公車計畫，設法減少車輛廢氣排放、提倡電動車，鼓勵市民選擇更環保的用電方案，並推動綠色就業計畫。

吳弭稱讚25年前與波士頓締結姐妹市的台北在綠色基礎設施、城市永續實踐方面足為典範，期許全球城市能與波士頓一起從台北市的經驗中得到啟發，為全人類打造環保且更具韌性的未來。

她說，光靠波士頓與台北的夥伴關係不足以實現上述目標，需要全球政府與企業、非營利組織及氣候領袖等層面通力合作。

駐波士頓辦事處透過新聞稿感謝吳弭參與「氣候領袖正義論壇」，承諾積極協助台北與波士頓交流合作，強化雙方姐妹市關係，並為綠色未來攜手努力。（編輯：郭中翰）1110317