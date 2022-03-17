伊利諾州議會決議 籲企業正確稱呼台灣避免矮化

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（中央社記者尹俊傑紐約16日專電）美國伊利諾州眾議會15日通過決議，重申支持台灣關係法，呼籲州內企業對台商業往來時使用正確稱呼，避免矮化台灣，並支持台美洽簽雙邊貿易協定、強化經貿夥伴關係。

除伊利諾州外，美國中西部的印第安納、密西根州議會近期也在「友台連線」（Taiwan Friendship Caucus）議員推動下通過類似決議，敦促企業依據台灣關係法在對台往來時使用「台灣」名稱，避免迫於外在壓力矮化台灣。

在戴維斯（William Davis）等長期友台的州眾議員推動下，伊利諾州眾議會15日無異議通過HR0665決議。

決議重申伊利諾州致力強化與台灣的姐妹關係，支持1979年美國國會通過的台灣關係法、台美洽簽雙邊貿易協定（BTA），並重申支持伊利諾州與台灣形成更緊密的經貿關係。

其中，決議引述台灣關係法第4條所述「當美國法律中提及外國、外國政府或類似實體、或與之有關之時，這些字樣應包括台灣在內，而且這些法律應對台灣適用」，呼籲伊利諾州企業對台商業往來時直接使用「台灣」，避免以不當稱呼矮化台灣。

此外，決議力挺台灣有意義參與攸關人民健康、安全及福祉的國際組織，支持台灣為國際社會做出更多貢獻的志向。

在此之前，印第安納州參眾議會分別於2月28日、3月8日通過內容類似的友台決議，密西根州參議會3月9日跟進。兩州議會分別成立「友台連線」後，駐芝加哥辦事處轄區7州中，已有6州設有專注台灣事務的跨黨派議會團體。

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駐芝加哥辦事處長姜森透過新聞稿表示，美國中西部州議會通過決議重申支持台灣關係法，並支持美國企業以正確方式稱呼台灣，避免造成矮化，不僅是對台灣人民的尊重，也符合美國與台灣交往的一貫立場，尤其台灣關係法與美國對台六項保證是美方台海政策重要元素，對維持台海和平穩定具有關鍵影響。

姜森感謝美國中西部州議會以具體行動展現支持，承諾在既有基礎上持續推動台灣與美國中西部各方面合作。（編輯：林憬屏）1110317