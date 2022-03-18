俄烏戰爭 朱立倫：沒有充實國防無法達到和平

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北18日電）俄烏戰火持續，國民黨主席朱立倫今天表示，這場戰爭對於台海情勢是非常重要的警惕，大家期待最高的戰略是和平，但只期待和平，如果沒有充實的國防、沒有國防自主的戰力，沒有辦法達到和平。

中華戰略學會會員大會暨會慶大會今天在台北舉辦，前總統馬英九、朱立倫都受邀出席。對於俄烏戰爭，引起各界關注兩岸情勢，馬英九會中呼籲中國大陸對內部的武統主張要絕對慎重，如果魯莽用兵，遭遇到的情況一定會比俄羅斯更糟糕。

馬英九表示，大國要懂得行仁道，小國要有智慧，這樣雙方才能打交道。台灣當然不是烏克蘭，但美國讓盟友失望的故事並不少，從台灣、越南、阿富汗到烏克蘭70多年來史不絕書。

馬英九引述美國在台協會前理事主席卜睿哲的話，「雖然美國同情也幫助台灣很多，但台灣如果有人因此相信美國會百分百完全支持台灣，這有如無條件的空白支票，最後台灣恐怕會成為唯一的輸家」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

馬英九也說，日前來訪的美國前國務卿蓬佩奧，公開主張美國應該與自由民主的中華民國台灣建立外交關係，外界不免質疑為什麼不在國務卿任內宣布，而是要等到卸任一年多後，再以平民的身分來呼籲。

他表示，2015年和中國大陸領導人習近平在會面達成的共識，就是兩岸爭議應該以和平的方式解決，只有緊抓這個原則，一方面備戰，一方面謀和，全力以赴，兩岸和平發展才有可能。（編輯：林興盟）1110318