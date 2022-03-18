綠委提公民軍隊 蘇貞昌：部隊非旅行團尊重國防部

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（中央社記者溫貴香台北18日電）民進黨立委何志偉今天拋出「公民軍隊」想法，國防部長邱國正說，現在優先把規定內的教召訓練好，不打包票；行政院長蘇貞昌也表示，部隊不是旅行團，尊重國防部規劃。

立法院會下午邀請蘇貞昌率相關部會首長繼續進行施政方針及報告並備質詢，何志偉表示，他從來沒講過「會打電動就是會打仗」，也詢問邱國正目前國軍戰力科技輔佐有哪些樣態。

邱國正答復表示，模擬器材是必要的，尤其操作精密武器，手機或電玩之所以可以吸引年輕人，「因為可以掌控、重複」，但作戰裝備的操作沒有重複，一個沒注意就生死存亡，絕對不能混為一談。

何志偉拋出36歲以上自願參加相對應的軍事訓練，會有個記憶基因存在，有沒有可能讓部分的「公民軍隊」成為種子。邱國正表示，第一次聽到「公民軍隊」的名詞，民防工作有民防工作的訓練與範疇兩者不一樣，要先瞭解這個議題，「我不打這個包票」。

蘇貞昌也引述孫子兵法內容說「兵者，國之大事，死生之地，不可不察，部隊不是旅行團」，現在看到專制國家侵略鄰國，大家願意一起為國家的安全、保衛人民的生活自由民主方式，值得肯定。

他進一步說，不過部隊訓練有一定的嚴謹要求，應該尊重國防部整體、長期、嚴謹的規劃，人民有這個意願參加，國防部往這一方面研擬相關可以接納的方案，舉國一起保家衛國是好的。（編輯：林興盟）1110318