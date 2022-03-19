蔡總統援引童軍銘言 讚台灣人伸援手挺烏克蘭

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（中央社記者游凱翔台北19日電）總統蔡英文今天出席111年童軍節慶祝大會，蔡總統援引「準備、日行一善、人生以服務為目的」童軍銘言指出，這段時間從防疫到烏克蘭局勢，都可以看見台灣人民團結伸出援手，這就是相互扶持最好的表現。

民國111年童軍節慶祝大會上午在陽明山童軍露營場舉辦，蔡總統、童軍總會名譽理事長暨教育部長潘文忠、童軍總會理事長暨基隆市長林右昌等人出席。

蔡總統致詞表示，她很高興再次來到童軍露營場，看到全國的童軍伙伴精神飽滿的一起參加童軍節慶祝大會，也讓她感到充滿活力；總統也感謝潘文忠及教育部人員的努力，用心管理這個營地，讓此處成為具有國際級露營場的條件，並提供童軍伙伴很棒的活動場地。

蔡總統指出，她要藉這個場合重申童軍銘言，也就是「準備、日行一善、人生以服務為目的」，作為童軍的一份子，要努力實踐團結合作、互相扶助的精神。

總統提到，這段時間以來，從防疫到烏克蘭局勢，都可以看見台灣人民團結伸出援手，這就是相互扶持最好的表現，現場舉辦義賣所獲得的款項將用於賑濟烏克蘭等用途。

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台灣過去六年來童軍活動蓬勃發展，總統肯定林右昌的付出，在傳承及創新理念下，成功帶領童軍走向世界，把童軍活動與這塊土地連結，讓社會了解童軍、青少年喜歡童軍活動，林右昌今年6月將卸下理事長，總統希望下一屆理事長接棒這幾年來耕耘成果，繼續與大家一起推展童軍運動。

總統說，政府也會全力支持童軍總會，持續參與各項童軍活動，讓童軍伙伴走向世界，一起努力為國家、為國際社會服務奉獻，共同創造更美好的社會。（編輯：郭無患）1110319