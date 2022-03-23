俄烏戰事啟發 邱國正：民安演習納入戰災應變模擬

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（中央社記者游凱翔台北23日電）俄羅斯入侵烏克蘭戰事未歇，媒體不時報導戰爭慘烈景象。國防部長邱國正今天表示，民安演習過去以應處震災、土石流為主，今年將首度納入戰災及不明導彈攻擊等想定，國防部已將演習想定轉發各縣市政府。

根據國防部全民防衛動員署資料，「民安演習」目的在強化動員準備具體作為，保障國人生命財產安全。

邱國正上午至立法院外交及國防委員會報告業務，並備質詢。國防部書面業務報告書指出，「承平日久，忘戰必危」，為確保國人生命財產安全，後續將藉民安演習時機，模擬戰爭發生時戰災景況，由各地方政府執行民、物力動員及緊急狀況應處演練，強化整體戰災搶救機制與能量，並做為各部會及地方政府修訂動員執行計畫參據。

國民黨立委江啟臣詢問，報告書所提民安演習將模擬戰災狀況，是否為首次；邱國正答覆，民安演習以前都以震災、土石流為想定，此次納入不明導彈攻擊，模擬戰爭時造成建築物失火、倒塌等狀況。

是否因俄羅斯入侵烏克蘭戰爭，所以將戰災狀況納入民安演習想定中，邱國正答覆，「對」。

邱國正並補充，有關民安演習的想定已轉給各縣市政府，內容包括戰時民、物力動員、關鍵基礎設施保護、災民傷患救助等。（編輯：郭無患）1110323