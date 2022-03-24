政院：已摸清認知作戰手法 建立數位公民意識

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（中央社記者賴于榛台北24日電）行政院今天表示，近年已摸清境外敵對勢力的認知作戰手法，包括大外宣、小粉紅、內容農場和在地協力者，而由俄烏戰爭可看出，宣傳戰先於接觸戰，政府必須建立民眾數位公民意識，才能有自體抵抗力。

俄烏戰爭持續，假訊息、認知作戰等情況也引發討論。行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會時表示，瑞典哥特堡大學研究報告指出，台灣是連續9年名列遭受境外假訊息攻擊第一名國家，境外敵對勢力的認知作戰十分嚴峻，已無平時、戰時之分。

羅秉成說，網路世界的無煙硝戰爭會改變行為認知，甚至影響民主，戰爭時則會影響戰爭結果；因此從俄烏戰爭可以看出，宣傳戰先於接觸戰，此時心防是最重要的防線。

羅秉成表示，政府已透過多重跨域合作，包含跨部會合作區域聯防，進行防制假訊息工作，也與民間組織合作，排除假訊息。

羅秉成說，近幾年從疫情、選舉等歸納，政府已摸清境外敵對勢力的4大攻擊手法，分別是大外宣、小粉紅、內容農場與在地協力者，都是非常有系統性、組織性對台灣發動攻擊。

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羅秉成表示，在防守方面，必須從教育體系長期培養媒體識讀，建立數位公民意識，讓民眾有自體抵抗力，才有集體免疫力，政府也會非常注意俄烏戰爭的認知作戰情況，研析手法，予以借鏡。

至於，俄烏戰爭造成能源價格上漲、物價波動，羅秉成說，副院長沈榮津督導的物價穩定小組正評估先前政府提出的相關優惠措施，一旦有延長或是增加優惠措施的決定，將會對外說明。（編輯：蘇志宗）1110324