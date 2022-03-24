民團致贈貢獻獎 肯定游錫堃推動開放國會

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（中央社記者范正祥台北24日電）社團法人公民監督國會聯盟今天致贈「開放國會貢獻獎」獎盃給立法院長游錫堃，肯定游錫堃致力推動開放國會工作的貢獻。

游錫堃今天在立法院接見公督盟理事長曾建元一行，並接受該團體所贈「開放國會貢獻獎」獎盃，立法院秘書長林志嘉等人在場。

游錫堃指出，開放國會是民主國家的體現。他也對民間團體監督國會，提升國會品質的努力表達感謝之意。

談及推動開放國會，游錫堃致詞時提及，前立法院長蘇嘉全任內前設置國會頻道貢獻卓著，是開放國會的重要工作，也讓台灣在英國「經濟學人資訊社」（EIU）和美國「自由之家」（Freedom House）的民主指數表現上獲得高度評價。

另外，游錫堃也與公督盟討論國會遷建議題。游錫堃指出，國會遷建曾於1993年及1999年提出遷至華山文創園區及空軍總部舊址，但都因為經費龐大及立委反對而無疾而終。

游錫堃表示，由於國會遷建也涉及國家認同及轉型正義問題，需要謹慎處理。

他說，目前討論國會遷建地點包含台北市、新北市、台中市、彰化縣、宜蘭縣等，但每個地點都有優缺點，需綜合考量。例如考量民眾陳情及集會的便利性，行政官員出席備詢及協商等會議行政成本，雖然今日科技進步，許多問題可以透過網路節省許多資源，但行政及立法機關不宜相距過遠。

游錫堃表示，目前他以成立國會遷建諮詢委員會的方式，由幕僚先行蒐整各界專家學者專業意見，未來當特種委員會性質成立相關委員會後，便將專業意見提供該委員會的立委參考。

游錫堃說，他規劃於近日拜訪相關地方政府討論國會遷建可行性，盼能於任內將遷建地點底定。

游錫堃表示，民主政治就是政黨政治，期許台灣的國會在民主精神「少數服從多數，多數尊重少數」下能夠持續進步。（編輯：蘇志宗）1110324