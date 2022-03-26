林佳龍若選北市長 辜寬敏：一定支持
（中央社記者溫貴香台北26日電）前交通部長林佳龍對於是否參選台北市長仍未鬆口，總統府資政辜寬敏今天被問到此事時表示，林佳龍是民進黨的代表、而他是民進黨員，「不必再講了，我一定支持他」。
現為無任所大使的林佳龍上午出席「台灣未來國家願景與挑戰」論壇，對於是否表態參選台北市長始終不鬆口，林佳龍表示，個人的選舉可以放在一邊，但台灣的前途，特別是國家正常化、台美關係正常化，都是「我們這一代責無旁貸的責任」。
他說，他出身野百合世代，這個世代都在政治、經濟等各領域扮演非常重要的角色，應該來推動世代革新，來承擔時代的任務，使台灣邁向正常國家。
林佳龍表示，從這個角度出發，他一定會參與其間，野百合這個世代就是在民主運動中成長，社會給予機會歷練，今天要以世代為核心的精神承先啟後，對於台灣未來國家願景與挑戰，也是基於這樣的思考，代表這個世代發表看法，對於邁向正常國家有所貢獻。
「台灣未來國家願景與挑戰」論壇為台灣制憲基金會舉辦，基金會董事長辜寬敏受訪表示，就台灣而言，台北市長的問題是地方的問題，他也關心，但他今天要推動的事情不是地方首長的問題，是整個台灣、2300萬人的問題，推動一部台灣新憲法，這攸關世世代代台灣人的幸福。
被問到如果林佳龍參選台北市長，辜寬敏說，兩人是好幾十年的好朋友，林佳龍是民進黨的代表、而他是民進黨員，「不必再講了，我一定支持他（林佳龍）」。
此外，對於在台中市長任內的交通局長王義川表態參選台中市長，林佳龍表示，王義川是很優秀的政治人才，在台中中二選區立委補選的時候也有立功，讓大家多一個選項。台中市人才很多，可說是百家爭鳴，有志於服務者，應該予以鼓勵。
外界聯想王義川表態是否也要逼立法院副院長蔡其昌表態，林佳龍說，王義川的表態有助於帶動更多有志於擔任台中市長的候選人，從民主發展這方面來看待，是正面的。（編輯：翟思嘉）1110326
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