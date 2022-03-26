林佳龍若選北市長 辜寬敏：一定支持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

前交通部長林佳龍（右）對是否參選台北市長仍未鬆口，台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏（前左2）26日出席「台灣未來國家願景與挑戰」論壇被問到此事時表示，林佳龍是民進黨的代表、而他是民進黨員，「不必再講了，我一定支持他」。中央社記者鄭清元攝 111年3月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北26日電）前交通部長林佳龍對於是否參選台北市長仍未鬆口，總統府資政辜寬敏今天被問到此事時表示，林佳龍是民進黨的代表、而他是民進黨員，「不必再講了，我一定支持他」。

現為無任所大使的林佳龍上午出席「台灣未來國家願景與挑戰」論壇，對於是否表態參選台北市長始終不鬆口，林佳龍表示，個人的選舉可以放在一邊，但台灣的前途，特別是國家正常化、台美關係正常化，都是「我們這一代責無旁貸的責任」。

他說，他出身野百合世代，這個世代都在政治、經濟等各領域扮演非常重要的角色，應該來推動世代革新，來承擔時代的任務，使台灣邁向正常國家。

林佳龍表示，從這個角度出發，他一定會參與其間，野百合這個世代就是在民主運動中成長，社會給予機會歷練，今天要以世代為核心的精神承先啟後，對於台灣未來國家願景與挑戰，也是基於這樣的思考，代表這個世代發表看法，對於邁向正常國家有所貢獻。

「台灣未來國家願景與挑戰」論壇為台灣制憲基金會舉辦，基金會董事長辜寬敏受訪表示，就台灣而言，台北市長的問題是地方的問題，他也關心，但他今天要推動的事情不是地方首長的問題，是整個台灣、2300萬人的問題，推動一部台灣新憲法，這攸關世世代代台灣人的幸福。

被問到如果林佳龍參選台北市長，辜寬敏說，兩人是好幾十年的好朋友，林佳龍是民進黨的代表、而他是民進黨員，「不必再講了，我一定支持他（林佳龍）」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，對於在台中市長任內的交通局長王義川表態參選台中市長，林佳龍表示，王義川是很優秀的政治人才，在台中中二選區立委補選的時候也有立功，讓大家多一個選項。台中市人才很多，可說是百家爭鳴，有志於服務者，應該予以鼓勵。

外界聯想王義川表態是否也要逼立法院副院長蔡其昌表態，林佳龍說，王義川的表態有助於帶動更多有志於擔任台中市長的候選人，從民主發展這方面來看待，是正面的。（編輯：翟思嘉）1110326

台灣制憲基金會26日舉行「台灣準備好了嗎？－台灣未來國家願景與挑戰論壇」，台灣制憲基金會董事長辜寬敏（前右）、前交通部長林佳龍（前左）出席。中央社記者鄭清元攝 111年3月26日

台灣制憲基金會26日舉行「台灣準備好了嗎？－台灣未來國家願景與挑戰論壇」，董事長辜寬敏出席致詞，提倡制定台灣新憲法，邁向國家正常化。中央社記者鄭清元攝 111年3月26日