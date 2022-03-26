救人優先飛彈發射緊急喊停 中科院不評論

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（中央社記者盧太城台東縣26日電）國家中山科學研究院原定24、25日分別在九鵬基地和東海岸發射「無限高」飛彈，首日因天候取消，昨天由於有台東縣蘭嶼鄉病患須後送，緊急喊停；不過，中科院人員不評論。

中科院24、25日預定在屏東縣九鵬基地和東海岸成功鎮海邊最大彈道高度「無限高」實彈射擊，但24日晚間東海岸沿海和九鵬外海天空烏雲密閉，晚間8時20分取消射擊；昨天晚間東海岸和九鵬基地外海天候佳，但仍取消發射。

一旁觀測的軍方人士告訴中央社記者，昨天主要是在管制時間有蘭嶼病患要後送，「救人優先」，取消發射。

此外，中科院相關人員說，火砲試射排定日期，人員裝備就會就定位，且一定在射擊時間內完成作業程序，但兩種因素會決定是否順利試射，包括「天候因素」及「外在干擾」。

根據內政部空中勤務總隊第3大隊第3隊昨天發布的新聞稿，25日晚間接獲總隊勤務指揮中心通知，蘭嶼38歲張姓男子因腔室症候群及42歲呂姓男子心肌梗塞，經蘭嶼衛生所診斷評估後，申請空中醫療後送到台灣就醫。

黑鷹直升機晚間8時20分飛往蘭嶼，8時49分降落蘭嶼機場，9時10分從蘭嶼飛到台東豐年機場，這段時間剛好在中科院公告射擊管制時間。

第3隊說，依總隊指示出勤，不清楚中科院取消飛彈射擊是否和病患後送有關。（編輯：李明宗）1110326