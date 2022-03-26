林佳龍籲重拾正常國家決議文路線 盼爭取台美建交

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「看看烏克蘭 想想台灣－2022國際地緣政治與台灣安全」論壇26日在台北舉行，下午第5場次以「烏俄之戰：『台美建交』之展望」為題展開交流對談，無任所大使林佳龍出席與談。中央社記者謝佳璋攝 111年3月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩、溫貴香台北26日電）無任所大使林佳龍今天主張，現在是實踐民進黨「正常國家決議文」最好時機，應把握機會推動正名、制憲、入聯等理念，終而促成台美正式建交，「當年被視為不可能的事，現在愈來愈可能實現成真」。

民進黨共有3份攸關台灣主張的重要決議，曾掀起數波黨內路線之爭。1991年「台獨黨綱」被視為核心價值，1999年「台灣前途決議文」傾向務實中間路線，主張台灣目前國名是中華民國，與中國互不隸屬，被公認是促成前總統陳水扁勝選的推手。

立法院長游錫堃2007年任黨主席時，通過深獲獨派支持的「正常國家決議文」，2008年民進黨總統大選失利，該文件此後在黨內鮮被重視。林佳龍認為，現在是回歸這份決議精神的最佳時機。

林佳龍今天出席由台獨建國聯盟、台灣安保協會舉辦的研討會主講「台美建交之展望」時表示，他特別關注台美關係正常化進程，起因是2007年擔任民進黨秘書長時通過「正常國家決議文」，後因隔年總統大選，把「台灣當國號」的主張拿掉，但仍強調應推動正名、制憲、申請加入聯合國等。

林佳龍表示，2008年民進黨敗選遭遇低潮加上中國崛起，讓「正常國家決議文」的討論受到很多限制；但美中角力開啟新冷戰格局，台灣地位重要性被看見，「台灣應讓世界看到台灣成為正常國家的意志」。

林佳龍說，台灣首次政黨輪替時是「朝小野大」，美中正在發展關係，台灣當時很孤立，甚至被認為是麻煩製造者、被附從在美中關係之下；目前國際情勢大不相同，在此新時空環境，台灣除應提出「台灣版印太戰略」，亦可在推動國家正常化後，進一步爭取台美正式建交。

林佳龍表示，台美建交關鍵在於，美國要知道自己是跟那個國家建交，名稱是「中華民國即台灣？中華民國？還是台灣？」

他說，台灣目前已得到許多國家對台灣政治實體的「政府承認」，但必須先解決「自我命名」問題，才能爭取國際對台灣的「國家承認」。

林佳龍指出，總統蔡英文上任後做了許多和緩兩岸關係的努力，卻沒有得到中國善意回應；他認為，台灣政黨輪替後，所應做的努力是推動正名制憲。

此外，林佳龍上午出席台灣制憲基金會舉辦「台灣準備好了嗎？台灣未來十年國家願景：挑戰與因應」論壇致詞時指出，台灣所面臨的中國更強大壓力，恐會延續至2049年中共建國百年；如何止戰，考驗2024年後上任的台灣領導人。

林佳龍說，當前世界面臨包括，美中兩強角力爭奪、持續不斷的武漢肺炎疫情、數位時代技術革新，以及氣候變遷與能源轉型的時代需求等4項轉型期巨變，在這4者交互作用與加劇影響下，均對每個國家的領導與治理提出挑戰。

他以俄羅斯侵略烏克蘭戰況為例指出，戰爭不只是武器清單比賽，而是面對敵國侵略時，領導人如何發揮領導力，讓人民知道為誰而戰為何而戰，這才是保衛國家關鍵；擁有自衛和防禦能力很重要，但如何止戰、才是真正考驗國家領導人，有無承擔責任和付出代價決心和能力。

他說，面對巨變之下未來十年的挑戰必須號召「世代革新」，引領台灣推動二次民主改革，同時落實國家正常化的目標。（編輯：林克倫）1110326

台灣安保協會等團體主辦「看看烏克蘭 想想台灣－2022國際地緣政治與台灣安全」論壇，26日在台北登場，下午邀請前美國在台協會處長司徒文（William A. Stanton）出席，暢談「烏俄之戰：『台美建交』之展望」。中央社記者謝佳璋攝 111年3月26日

前AIT處長司徒文：推台美建交不如深化實質關係

（中央社記者黃雅詩台北26日電）美國在台協會（AIT）前處長司徒文今天表示，出於愛台灣的心情，他認為台灣應審慎推動台美建交議題。他說，口頭喊喊會讓大家「感覺良好」（feel good），但一旦對岸飛彈打過來時，可能就不會那樣感覺了。

司徒文（William Stanton）曾任美國職業外交官30多年，2012年卸任AIT處長後留在台灣任教。他今天出席由台灣安保協會、台獨建國聯盟舉辦的研討會時，對無任所大使林佳龍主張台灣應積極推動「台美建交」持不同看法；他認為，台灣應推動台美實質關係進展，這比推動正式外交承認更為重要。

司徒文直言，前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問台灣時，突然透過臉書拋出美國應正式給予台灣外交承認的觀點，且之前沒有流露絲毫跡象，讓大家對此毫無準備。司徒文說，他想問：「丟出攸關台灣的重大聲明，有先跟台灣政府或總統蔡英文討論過嗎？」

司徒文指出，作為資深職業外交官，他認為美國任何影響到兩岸關係的公開發言，都應該先跟台灣政府協調。他說，美國政治人物對台灣議題採取更激進的立場並不困難，但中國若因此採取激烈反應，「要承擔的永遠是台灣」，所以，這類動作應該在台美政府磋商中仔細考慮。

司徒文說，他個人強烈支持台灣做為獨立民主國家的立場，但台灣政府必須考慮的，不只是美國對台外交承認的斬獲，還得考慮可能付出的成本。他說，美國在台協會在功能上已達成對台外交承認的工作，在台美互動上，推動美國對台外交承認不是當務之急。

他認為，美國除了展現口頭的支持，還必須採取更務實具體的步驟，來強化與台灣的關係，以及台灣的防衛能力。

司徒文直言，美國總統拜登一再表達美國對台灣的支持「堅若磐石」（rock solid），但沒有人知道它具有的意思。他說，就連這個比喻本身都有問題，因為不是所有石頭都夠堅硬，「像是頁岩、石灰岩都是很軟或易碎的」。

司徒文認為，美國應該制訂更多雙邊務實措施來協助台灣，包括自由貿易協定、取消飛彈科技管制與限制台灣飛彈的射程等等。（編輯：林克倫）1110326