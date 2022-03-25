美眾院軍委會主席：台灣維持現狀是國會共識

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美國民主黨籍眾院軍委會主席史密斯（中）日前在一場會談中表示，美國國會的共識是台灣應維持現狀。（圖取自facebook.com/TECOinSeattle）

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（中央社記者周世惠舊金山24日專電）美國民主黨籍眾院軍委會主席史密斯（Adam Smith）日前在一場會談中表示，美國國會的共識是「台灣應維持現狀」，台灣不應受到中國軍事入侵以完成統一。

西雅圖世界事務協會（Seattle World Affairs Council）23日由執行長穆勒（Jackie Mueller）邀請華盛頓州選出的國會議員史密斯與駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長甄國清，就台灣議題展開對話。時值俄烏戰爭，台美關係與中國對印太安全威脅的討論熱烈。

史密斯是聯邦眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）主席，他說，由於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平對國際關係態度趨於對抗性與侵略性，世人從俄羅斯入侵烏克蘭看到悲劇，美國會兩黨皆強力挺台，強硬抗中已成共識。

在美台關係暨對台軍售上，史密斯仍主張以台灣關係法（TRA）及維持「戰略模糊」（strategic ambiguity），以及持續對台軍售；美國對中國採取「適度嚇阻避免挑釁」、「不逼到牆角」。

史密斯是眾議院台灣連線成員，他認同美國政府應更積極支持台灣進入國際組織，包括參與世界衛生組織（WHO）及「國際民航組織」（ICAO）等。

去年底美國總統拜登主持「民主峰會」（Summit for Democracy）視訊會議，邀請駐美代表蕭美琴與行政院政務委員唐鳳與會，史密斯認為這就是一種不讓獨裁者掌控論述的方式。

甄國清也指出，蔡英文總統曾回應表示「北京當局所定義的九二共識就是一個中國、一國兩制」，台灣絕對不會接受一國兩制。

他說，台灣知道自身對東亞的責任，一直在共同的利益基礎上維持和平與安全，並希望看到美國更多的支持，像是挺台加入國際組織。另外，中國錯誤引用聯大第2758號決議，阻撓台灣有意義參與聯合國體系等。

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甄國清並表示，台灣產業結構與美互補，呼籲雙方應儘速洽簽雙邊貿易協定（BTA），台灣有能力、也有意願與美國簽署高標準的經貿協定，並可做為美國與其他亞太國家簽署貿易協定的典範。

西雅圖世界事務協會於疫情爆發兩年後首次舉辦實體活動，現場及線上近百人參加，日本駐西雅圖總領事稻垣久夫（Hisao Inagaki）、美國前駐馬拉威大使米斯（Roger Meece）等人也到場參與。（編輯：陳惠珍）1110325