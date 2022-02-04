美國國會挺台動能高漲 籲台美復交漸獲支持

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第117屆美國國會（圖）開議短短一年，提出友台議案數高達51案，挺台動能高漲。其中較敏感呼籲美台復交決議案連署議員人數，也較上會期明顯成長。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年2月4日

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（中央社記者徐薇婷華盛頓4日專電）第117屆美國國會開議短短一年，提出友台議案數就高達51案，超過上屆國會的32案，挺台動能高漲。其中以往被視為相對「激進」的呼籲美台復交決議案，也逐漸獲支持。

根據外交部統計，第117屆美國國會自去年1月開議以來，聯邦參、眾兩院友台議案數已達51案，超過上屆國會整屆2年會期的32案，關注內容也擴展至美台關係更全面面向。

中國去年擴大共機擾台規模，10月前4天就派出高達149架次，台海安全成為美國議員高度關注議題，多項友台軍事相關法案相繼出籠。

盼確保美國具有阻止中國入侵台灣、不會造成「既成事實」（fait accompli）能力的「台灣防衛法案」（Taiwan Defense Act）就是其中之一。另一部也引發許多討論的則是「台灣夥伴關係法案」（Taiwan Partnership Act），主旨為協助美國國民兵與台灣成立夥伴計畫，確保有一支整合良好、危機發生時能迅速部署人員的防衛部隊。

除軍事議題外，美國國會去年也催生出較以往不同的友台外交類法案，例如由共和黨籍眾議員費希巴哈（Michelle Fischbach）、民主黨籍眾議員皮特斯（Scott Peters）去年11月23日連袂提出的「促進與台灣關係法案」（Promoting Ties with Taiwan Act）。

立陶宛去年11月為歐洲開先河，允許台灣以「台灣」為名在首都維爾紐斯設立代表處，卻遭到中國多方脅迫。透過「促進與台灣關係法案」，提案議員期盼能運用美國外交影響力及聲望，複製立陶宛模式，促進台灣在目前尚未設有常駐代表機構的國家內設處，並協助這些國家對抗伴隨而來的威權威脅。

此外，值得注意的是，以往被視為較激進、較敏感的台美復交議題，在國會獲支持程度也緩慢成長中。

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共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）上屆與本屆會期皆提出呼籲台美復交、簽署自由貿易協定（FTA）與支持台灣加入國際組織的決議案。上會期提案只獲得另一位共和黨議員連署支持，但本會期僅過一半，連署人數就已達20位。

帝芬尼幕僚告訴中央社記者，目前連署議員雖都是共和黨人，但帝芬尼會持續向民主黨議員推案，希望在2022年讓這部決議案變成跨黨派支持的法案。（編輯：陳惠珍/高照芬）1110204