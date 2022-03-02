穆倫重申跨黨派挺台 學者：台美溝通越來越即時

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（中央社記者王慶剛台北2日電）美國跨黨派資深代表團旋風訪台，學者分析，美方在俄烏戰爭爆發後立即派訪問團來台，顯示美台溝通越來越即時與快速反應，未來台美交流可能就採這種「事件模式」，作為維持兩岸平衡方式。

由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領的5人訪問團昨天下午抵台，今天陸續拜會總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌與國防部長邱國正等人；穆倫上午拜會蔡總統時表示，訪問團到台灣，反映了美國對台灣強健夥伴關係的跨黨派支持。

政大東亞研究所榮譽教授丁樹範表示，美國此次派出訪問團到台灣，證明美台關係偏向正向發展，美國也越來越關注亞太地區，包括俄羅斯侵略烏克蘭產生的衝擊與影響。俄國侵略烏克蘭事件讓多數台灣人很意外，所以美國也要有所表示，顯示美台的溝通越來越即時與快速反應。

丁樹範分析，台灣現在是美國的核心利益（Vital interest），未來台美交流可能就採這種「事件模式」，若有可能影響到台灣的國際事件發生，或是台海關係緊張升溫，美國就會派員來台，作為一種維持兩岸平衡的方式。

美台交流近年越來越快速與即時。去年4月拜登政府派遣前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd）訪台。陶德返美後，美國隨即決定捐贈台灣疫苗，並在台灣疫苗短缺時，於去年6月由3位參議員訪台，並宣布捐贈疫苗，之後陸續贈送台灣400萬劑莫德納疫苗；不僅如此，美方也決定重啟台美延宕多年的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談。

政大外交系副教授黃奎博則表示，穆倫一行人來訪可能是拜登政府跟蔡英文政府的默契，形成由前任官員組成的高階代表團、採一年一度的模式，不僅重申美對台的支持，也帶一些最新消息回美國，促進台美溝通。

黃奎博強調，台灣政府勢必會表示跟美國站在一起，並重申強化自我防衛意志，也可能會尋求美國支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），這是多一個與美國溝通的機會。（編輯：林淑媛）1110302