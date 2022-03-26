結合全球台商力量 總統肯定世總成立CPTPP工作小組

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（中央社記者溫貴香台北26日電）總統蔡英文今天晚間表示，肯定世總成立CPTPP工作小組，結合全球台商力量，積極推動支持台灣加入CPTPP；面對全球供應鏈重組，「投資台灣三大方案」會延長到2024年，非常歡迎台商朋友回來投資。

總統府晚間發布新聞稿指出，蔡總統晚間以錄影方式為「世界台灣商會聯合總會第28屆第2次理監事會議開幕典禮」致詞表示，記得去年9月是在台北圓山飯店參加世界台商總會年會，今天大家在美國亞特蘭大，透過線上線下方式再次相聚交流，顯示世總真的很有向心力。

總統說，這兩年全世界經濟都受疫情影響，但台灣依然逆勢成長，而現在，更是台灣繼續推動經濟發展的關鍵時刻；台灣要拓展更廣大市場和商機，強化跟全球經貿的鏈結，加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），是政府刻不容緩的目標。

總統表示，要特別感謝總會長王德領導世總成立CPTPP工作小組，結合全球台商力量積極推動支持台灣加入CPTPP；對於台商朋友在海外愛護台灣的行動，她要表達最誠摯的敬意和謝意。

總統說，台商在海外打拚，她會請僑委會持續結合產官學研的能量，發揮「智能僑委會」的力量，提供所有台商朋友最大協助，為台商朋友開拓更多發展空間。

總統指出，面對全球供應鏈重組，政府非常歡迎台商朋友回來投資。「投資台灣三大方案」已經有1179家企業、超過新台幣1.6兆元的投資，並且會延長到2024年。「歡迎各位回來，一起為台灣創造更多繁榮」。（編輯：趙蔚蘭）1110326