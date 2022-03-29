修憲複決綁大選？馬英九：民進黨先修法才支持

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（中央社記者劉冠廷台北29日電）立法院25日通過18歲公民權修憲案，民進黨盼後續公民複決能與年底地方選舉合併舉辦，前總統馬英九今天說，民進黨又是雙重標準，應保證修法將公投綁大選換回來，這樣才能支持。

馬英九今天下午出席救國團111年青年節全國優秀青年表揚大會，對於18歲公民權修憲案的公民複決，民進黨認為應與年底地方選舉合併舉行，是否支持合併舉行，馬英九受訪時表示，民進黨又是雙重標準，為何公投不能綁大選，修憲的公民複決就可以，如果要這麼做，就應向大家保證修法，將公投綁大選換回來，這樣才能支持。

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國民黨立委蔣萬安今天在接受廣播專訪時認為，公民複決綁大選才能提高投票率，對此，馬英九則說，就是因為這樣的關係，所有的公投都應該有更高的投票率；「以前故意分開，讓去年的公投不通過，這種做法是很卑鄙的」。

對於美國總統拜登近日指俄羅斯總統蒲亭不應繼續執政，馬英九指出，歐洲人都認為這樣講不適當；談到台北市議員徐巧芯檢舉國民黨中常委疑似賄選，卻被公開姓名，馬英九表示，這樣做也是太妥當，應改進。（編輯：黃國倫）1110329

救國團111年青年節全國優秀青年表揚大會29日在台北劍潭活動中心舉行，前總統馬英九（左）頒發青年獎章表揚優秀青年。中央社記者鄭傑文攝 111年3月29日

救國團111年青年節全國優秀青年表揚大會29日在台北劍潭活動中心舉行，前總統馬英九（左7）頒發青年獎章後，與前副總統吳敦義（右7）等人合影。中央社記者鄭傑文攝 111年3月29日

救國團111年青年節全國優秀青年表揚大會29日下午在台北劍潭活動中心舉行，前總統馬英九（左）應邀出席，頒發青年獎章。中央社記者鄭傑文攝 111年3月29日

立法院日前通過18歲公民權修憲案，民進黨盼後續公民複決能與年底地方選舉合併舉辦，前總統馬英九（左2）29日受訪表示，民進黨又雙重標準，應保證修法將公投綁大選換回來，這樣才能支持。右2為前副總統吳敦義。中央社記者鄭傑文攝 111年3月29日

救國團111年青年節全國優秀青年表揚大會29日下午在劍潭活動中心舉行，前總統馬英九（左）、前副總統吳敦義（左2）應邀出席頒獎，兩人互相致意。中央社記者鄭傑文攝 111年3月29日