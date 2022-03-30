屏東縣長綠營初選倒數 趙士強推薦周春米第4棒

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣30日電）民進黨屏東縣長初選民調倒數1週，參選人之一的立委周春米今天推出「微笑喬治」趙士強推薦影片，這位昔日國家隊當家第4棒推薦周春米是最適合屏東縣長「第4棒」人選。

周春米今天臉書（Facebook）上傳趙士強推薦影片，趙士強表示，在美和中學棒球隊創造青春，屏東就是第2故鄉，這幾年在他的好兄弟屏東縣長潘孟安執政下，屏東體育成績屢創佳績，他覺得非常感動。

趙士強表示，自己曾是台灣隊的當家第4棒，而屏東縣民進黨也經歷3名民進黨籍連任縣長強棒出擊，現在是屏東的關鍵時刻，強棒第4棒即將登場，因此要向大家推薦「最適合的第4棒人選周春米」。

趙士強指出，屏東體育環境及成績大幅提升也有周春米的付出，如城市棒球隊-屏東紅尾隊的籌組，為屏東體育發展史寫下全新一頁。

周春米則表示，體育即國力，這是一個國家、一個縣市軟實力展現。能夠得到國家隊曾經的當家第4棒的趙士強推薦，代表自己的耕耘獲得認同。「屏東縣第4棒周春米強棒出擊，也有信心自己一定會揮出漂亮的一棒」。（編輯：孫承武）1110330