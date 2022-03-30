提升預算完善法規 蘇貞昌：蔡政府重視原住民族

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（中央社記者賴于榛台北30日電）行政院長蘇貞昌今天表示，蔡政府相當重視原住民族，除提升原民預算、致力完善法規，教育部分，他也要求落實族語師資培育，同時成立國家語言推動會報，展現保存語言的態度。

蘇貞昌今天主持「行政院原住民族基本法推動會第14次委員會議」，政院晚間發布新聞稿指出，蘇貞昌會中指出，蔡政府相當重視原住民族，原民預算由2016年87億元，提升至今年的124億元。

蘇貞昌表示，政府致力完善各項法規，包括公布原住民族語言及發展法及修正原住民族教育法、訂定「原住民保留地禁伐補償實施辦法」、修正「山坡地保育利用條例」，行政院會日前也通過「原住民族保留地管理利用條例」。

針對原住民族部落特色道路改善計畫執行情形，蘇貞昌說，近年來在原民會主委夷將．拔路兒努力下，原住民族部落特色道路改善相關預算及達成率皆大幅增加，而特色道路地點，較易受風災、地震破壞，在道路品質及設計方面須格外留意，請相關部會協助，他也會大力支持預算。

至於原住民族實驗教育推動情形，蘇貞昌表示，過去錯誤、愚昧的政策，致使原住民族傳統文化及語言幾乎斷絕，總統蔡英文最重視原住民族，上任後不僅努力保存原住民族語言及修改相關法令，並大力挹注資源。

他說，政府6年來投入大量經費，從2016年的500萬元大幅增至2021年的6000多萬元，鼓勵各校申辦原住民族實驗學校。

蘇貞昌指出，推動原住民族實驗教育有師資、態度及經費三大面向，他已要求相關部會應積極落實族語師資培育工作，而國家語言包含16族原住民族語言，政院也成立「國家語言推動會報」，展現政府戮力保存語言的態度。

至於經費，他說，近年來原住民族語教學預算成長5倍之多，政府也擴大開放公立中、小學開設原住民族實驗教育班，他也責成原民會及教育部利用寒暑假期間，針對不同族群舉辦營隊交流。

蘇貞昌表示，原住民族是南島民族、南島語言的起源，對其影響源遠流長，相關計畫後續推動經費若有不足，政院會大力支持。

他指出，原住民族祖先當年在台灣這塊土地上篳路藍縷打拚，為台灣發展付出極大貢獻，若能訪問部落耆老，以編寫教材或影像記錄這段歷史與文化，並運用各式管道宣傳，相信將會加深大家對原住民族的瞭解與尊重。

蘇貞昌說，盼原民會、教育部等部會能以饒富趣味的方式持續推動原住民族實驗教育，讓原住民族孩童能將所學真正活用在日常生活中。（編輯：謝佳珍）1110330