邱國正：共軍拿敵練兵 國軍借鏡參考

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（中央社記者游凱翔台北31日電）美國智庫提到，因應美軍西太平洋部署，共軍拿敵練兵。國防部長邱國正今天表示，有發覺到這個問題，中共「逢艦必跟、逢機必問」，他們也在改變，但怎麼改變不贅述，國軍會當成例子進行參考。

美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）的刊物「中國簡報」（China Brief）刊載美國海軍戰爭學院中國海事研究所學者甘迺迪（Conor Kennedy）與馬丁森（Ryan D. Martinson）撰寫專文。

內文提到，近來美軍與中共解放軍在西太平洋不時有近距離接觸。美國智庫指出，共軍因應美軍的部署，不再只是跟蹤和監視美軍動態，而是「拿敵練兵」，以強化自身戰力。

立法院外交及國防委員會上午審查「後備軍人召集優待條例草案」，並備質詢。

邱國正對此表示，國軍一直都有掌握台灣周邊動態，也發覺這個問題（拿敵練兵），中共「逢艦必跟、逢機必問」，他們也在改變，但怎麼改變不贅述，國軍也會當成例子進行參考。

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邱國正也提及國軍如何學習烏克蘭面對俄羅斯戰爭時的戰法，他表示，國防部常針對此問題與國外接觸，且本身也有專案小組，研究戰爭打法、過程及烏克蘭為什麼能撐這麼久原因，不僅在美國與台灣交流會談到，甚至與台灣平常有來往的其他國家都會討論。

邱國正強調，國內很多專家學者近期談及此議題，國防部專案編組也有國防大學相關人員在其中，但軍方不會貿然發表言論，而是透過內部研討，得到有助於建軍備戰的結果。（編輯：張良知）1110331