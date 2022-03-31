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監委模擬擔任國民法官 體驗選任、審理程序

2022/3/31 17:37（3/31 18:11 更新）
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「國民法官」新制明年將上路，為深入瞭解新制、熟悉審理及量刑等運作模式，監察院與司法院31日共同舉行國民法官體驗及觀摩活動。（監察院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年3月31日
「國民法官」新制明年將上路，為深入瞭解新制、熟悉審理及量刑等運作模式，監察院與司法院31日共同舉行國民法官體驗及觀摩活動。（監察院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年3月31日
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（中央社記者陳俊華台北31日電）監察院今天說，明年將施行「國民法官」新制，為深入瞭解新制、熟悉審理及量刑等運作模式，監察院與司法院共同舉行國民法官觀摩活動，體驗國民法官的選任、審理及評議等相關程序。

監察院透過新聞稿指出，今天的國民法官體驗活動由監察院秘書長朱富美帶隊，司法院秘書長林輝煌、新北地院長陳賢慧、法務部檢察司長林錦村及新北地檢署檢察長徐錫祥等人到場，表達歡迎之意。

朱富美表示，第6屆監委上任以來，監察院受理陳情案件中有39.3%，以及審議通過的調查報告有21.6%屬司法及獄政類案件；顯示這類案件是監察業務的重中之重，工作人員應具備法律專業基本素養，對司法制度與流程應有相當認識。

朱富美說，這次觀摩除讓監察院員工瞭解司法院推動的司法新制，也有助監察、司法兩院交流，促進彼此互相理解。

監察院指出，體驗活動由監察院與司法院、新北地方法院共同規劃，透過4個半小時的實際操作，讓監察院人員模擬擔任不同角色，藉以體驗國民法官的選任、審理及評議等相關程序，舉辦地點則在新北地院3月剛落成的專用國民法庭。

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監察院說，除了由新北地院安排審判長、法官、檢察官、律師及證人等角色外，監委葉大華客串演出被告的證人，並由監察院監察調查處調查專員黃介宏扮演辯方律師，審理過程精彩逼真；監委王美玉、高涌誠等人被選任為國民法官。

監察院表示，體驗活動結束後，就模擬過程發現的各項議題討論及交換意見，對促進國民法官新制更臻圓滿完善，深具意義。（編輯：林克倫）1110331

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