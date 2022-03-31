中共2架殲16戰機夜間再擾台 防空飛彈追監

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（中央社記者游凱翔台北31日電）美菲年度「肩並肩」演習在靠近台灣的菲律賓北部海域演習，空軍今天晚間再度發布共機動態，2架殲16戰機夜間侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）；加上白天的11架，今天共13架共機擾台。

美國和菲律賓28日展開年度「肩並肩」（Balikatan）聯合演習，共出動近9000名官兵，規模是30年來首見，地點選在靠近台灣的菲律賓北部海域等處展現軍力。

空軍晚上10時再度發布共機動態，2架殲16戰機夜間擾台西南ADIZ，空軍地面警戒、廣播驅離，並以防空飛彈追蹤監控；另外，白天共有11架共機（1架空警500、2架轟6、4架殲10、4架殲16）擾台，其中2架轟6深入台灣東南方空域。

國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。

根據國防部統計，110年10月1日共38架次共機擾台；同年10月2日39架次、10月3日16架次，10月4日更高達56架次，這也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次；另外，今年1月23日則有39架次共機擾台，是今年以來數量最多的一次。（編輯：楊蘭軒）1110331