反戰爭侵略護兒童 立院兒少促進會發起線上串連

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4月4日兒童節將至，立法院兒少權利促進會1日與跨黨派立委及兒少團體發表「反侵略，護兒童」的共同聲明及訴求，會長王婉諭（中）、副會長羅美玲（左）出席，發起線上標籤串聯活動，以兒童繪圖表達對於戰爭的恐懼及反侵略的訴求。中央社記者王騰毅攝 111年4月1日

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（中央社記者郭建伸台北1日電）4月4日兒童節將至，立法院兒少權利促進會今天與跨黨派立委及兒少團體發表「反侵略，護兒童」的共同聲明及訴求，並發起線上標籤串聯活動，以兒童繪圖表達對於戰爭的恐懼及反侵略的訴求。

立法院兒少權利促進會今天偕兒少團體舉行記者會，包含會長王婉諭、副會長羅美玲、秘書長洪申翰、執行長翁麗淑，以及立委范雲、劉世芳、蔡壁如、邱顯智、莊競程、林奕華都出席參與。

王婉諭表示，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，至今已經超過一個月，在侵略過程中，俄羅斯以各種不人道的手段，威脅或奪走烏克蘭人民的生命，造成了大量無辜的民眾傷亡，其中包含了許多來不及長大的孩子。

王婉諭表示，俄軍甚至還轟炸婦幼醫院，炸毀婦幼避難的學校、教堂，這樣的作為更令人髮指，甚至已到了泯滅人性的地步。

王婉諭認為，俄軍此舉重違反聯合國憲章、兒童權利公約（CRC）及國際人道法等國際公約；立法院兒少權利促進會草擬了一份聲明以及7點反侵略訴求，盼藉此譴責俄羅斯侵略行為，並讓烏克蘭的孩子知道他們並不孤單。

羅美玲表示，俄羅斯侵略烏克蘭已造成數百名兒童死傷，數百萬的兒童被迫離開家園，不僅兒童沒辦法接受應有的教育，更面臨龐大心理壓力，甚至有更多孩子在戰亂中成為人口販賣或是性剝削的受害者。

羅美玲指出，他們聲援及支持尚被戰火蹂躪的烏克蘭兒童，誠心地期盼和平的陽光能夠早日散落在烏克蘭美麗的麥田。

立法院兒少權利促進會的共同宣言指出，譴責俄羅斯泯滅人性的戰爭手段，並呼籲台灣政府應及時提供必要的人道救援措施，並發起「#ChildrenAgainstTheWar」線上串聯活動，以兒童繪圖表達對於戰爭的恐懼及反戰的訴求。（編輯：趙蔚蘭）1110401