幻象完成特檢復飛 蔡總統慰勉飛官黃重凱

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（中央社記者溫貴香、游凱翔新竹1日電）總統蔡英文今天視導空軍第二戰術戰鬥機聯隊，感謝戰備訓練辛勞，並探視日前因執行任務失事跳傘平安獲救的飛官黃重凱，除關心復健狀況，並期許按部就班回到戰訓任務。

空軍新竹基地編號2017幻象2000-5戰機，3月14日上午於台東志航基地起飛，在外海執行例行戰訓任務時失事，飛官黃重凱中校跳傘獲救，空軍天安特檢完成，幻象戰機今天上午全面復飛。

總統下午前往新竹視導「空軍第二戰術戰鬥機聯隊」，總統抵達後首先聽取行程簡報及求生裝備介紹，總統慰勉修護人員，並親自頒發加菜金，感謝所有空軍弟兄姊妹戰備訓練的辛勞。

總統致詞時表示，黃重凱在執行戰備訓練任務時，發現戰機有異狀，但是臨危不亂，堅持到戰機失去動力才彈射跳傘，並且在救援單位努力下迅速獲救；從黃重凱的表現，可看出大家平時精實訓練的成果，當執行任務遇到狀況，就能做出適當的判斷和處置。

行程中，總統當面慰問黃重凱，關心黃重凱復健狀況，並希望按部就班做好復健，回到戰訓任務。

據了解，航醫已判定黃重凱可以復飛，因此將先從地面學科、模擬機訓練循序漸進至執行飛訓任務。

軍方今天也在簡報室陳展幻象戰機的馬丁貝克彈射座椅，向蔡總統簡報救生包等相關裝備的細節。

負責簡報的二聯隊女官兵劉糖蓁上士表示，救生包操作完全自動，在人椅分離4秒鐘後會自動展開。救生包包括救生背心及求生附件，其中的驅鯊包會讓海水產生刺鼻味，以利驅趕鯊魚；求生背心上會有閃光燈、反光鏡、哨子、鋼筆信號彈、螢光劑袋、浮刀，以利搜救人員辨識。

劉糖蓁提到，當人員落水後，救生背心會自動充氣並打開護頸項圈，以確保人員頭部正面朝上，且無線電信標機將會自動發射。（編輯：林克倫）1110401

總統蔡英文1日下午前往新竹空軍第二戰術機聯隊視導並聆聽簡報，現場展示馬丁貝克彈射座椅。中央社記者鄭清元攝 111年4月1日

幻象2000戰機復飛，總統蔡英文1日下午前往空軍第二戰術機聯隊視導並聆聽簡報，現場並由上士劉糖蓁（圖）示範救生背心穿法。中央社記者鄭清元攝 111年4月1日