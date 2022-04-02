駐瑞典代表拜會挪威國會 聽烏克蘭總統線上演講

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩2日專電）駐瑞典代表處姚金祥應挪威國會友台小組主席強森邀請，3月30日拜訪挪威國會，與國會議員餐敘後，赴挪威國會議事廳聽烏克蘭總統澤倫斯基線上演講。

「在挪台灣人國籍正名運動」社團在臉書發文表示，倍感振奮。

姚金祥代表應挪威國會友台小組（Taiwan Friendship Group in the Norwegian Parliament）主席強森（Tor-Andre Johnsen）邀請，於3月30日上午拜會挪威國會，與強森等十餘位跨黨派友台國會議員餐敘，席間與議員針對近來俄烏衝突事件對台海情勢可能帶來之影響交換意見。

餐會結束後，姚金祥應邀赴挪威國會議事廳聆聽澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）對挪威政府與國會議員的線上演講，與挪威人一同見證重要歷史時刻。

會後，強森在臉書公開會面餐敘的照片表示，與姚金祥會面，並一起聆聽澤倫斯基的演說。強森的發文最後寫道：「我們支持烏克蘭與台灣」。

「在挪台灣人國籍正名運動」在看到強森發文後第一時間就發文做出評論，表示強森的公開發文「對於當前降到冰點的台挪關係來說相當具有正面意義」。

發文中說，強森的表態是挪威與中國於2016年恢復外交和政治關係並發表共同聲明後，挪威政治人物與台灣官方的首次公開互動。

根據他們的觀察，2010年劉曉波事件及2017年台灣在挪威的代表處關閉以來，台灣似乎成了一個挪威官方與政治人物不願意觸碰的議題。

發文中說：「身為在挪威的台灣人一分子，不免有種聲音無法被平等對待的憤慨及遺憾，所以當小編看到這則動態的時候，真的是倍感振奮！」

本次餐會出席議員來自不同政黨，議員們相當關切烏俄戰爭對兩岸安全情勢的影響，並力挺代表民主自由的台灣與烏克蘭，抵禦獨裁政權的威脅。

姚金祥在餐會上向議員說明台灣來自政府與民間對烏克蘭難民所提供的醫療物資等人道救援措施，也說明台灣響應歐美國家對俄羅斯進行經濟制裁的立場。

根據「在挪台灣人國籍正名運動」發起人Joseph的觀察，過去挪威右翼政黨對台灣較為友善，但在執政期間不願意觸碰台灣議題，最近回到在野身分後才開始比較公開支持台灣。而本次出席餐會的議員中有一位社會左翼黨（Socialist Left Party）的成員，值得持續觀察。

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Joseph曾經因為國籍被強制改為中國，將挪威政府告上法院。

在去年底立陶宛挺台遭中國經貿懲罰後，挪威國會有綠黨的議員提出對挪威與中國雙邊自由貿易談判的疑慮；今年2月綠黨又提出，中國的人權問題越來越嚴重，壓迫香港言論自由、消滅西藏文化，並用軍機不斷擾台，許多國家因為支持民主人權而受到中國經濟壓迫，挪威應該終止與中國的雙邊自由貿易談判。（編輯：馮昭）1110402