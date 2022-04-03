索馬利蘭市集大火 外交部：能力範圍內提供人道援助

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（中央社記者游凱翔台北3日電）外交部今天表示，索馬利蘭首都哈爾格薩的Waaheen市集1日晚間發生大火，外交部長吳釗燮指示駐處表示慰問，並將持續關注後續發展及重建需要，在台灣能力範圍內提供適切人道援助的可行方案。

外交部副發言人崔靜麟下午告訴中央社記者，索馬利蘭首都哈爾格薩（Hargeisa）的Waaheen市集，於當地時間4月1日晚間發生大火，許多商家遭祝融，另有多名民眾受傷；目前火勢已逐漸受控制，詳細損失情況則尚待索國政府調查後向外界公布。

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崔靜麟表示，吳釗燮除指示亞西及非洲司長楊心怡向索國駐台代表穆姆德（Mohamed Omar Hagi Mohamoud）表示誠摯慰問外，並指示台灣駐索國代表羅震華同步向索國政府轉達台灣政府高層的誠摯關懷，索方對於台灣的慰問表示感謝。

崔靜麟指出，外交部將持續關注索國首府市集災情的發展及復原重建的需要，並與理念相近國家駐索國代表機構共同研議在台灣能力範圍內提供適切人道援助的可行方案。（編輯：蘇志宗）1110403