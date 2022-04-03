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吳釗燮：中國關注俄烏戰事 重新評估犯台能力

2022/4/3 18:54（4/3 19:12 更新）
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外交部3日表示，部長吳釗燮3月31日接受英國「週日泰晤士報」訪問，並談及俄羅斯侵犯烏克蘭戰爭等議題。（外交部提供）中央社記者游凱翔傳真 111年4月3日
外交部3日表示，部長吳釗燮3月31日接受英國「週日泰晤士報」訪問，並談及俄羅斯侵犯烏克蘭戰爭等議題。（外交部提供）中央社記者游凱翔傳真 111年4月3日
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（中央社記者游凱翔台北3日電）外交部今天表示，部長吳釗燮接受英國「週日泰晤士報」訪問表示，中國必然密切關注俄烏戰爭，可能從中重新評估犯台能力及國際社會反應，但他相信，俄烏戰事會讓越來越多國家了解台灣重要性，並支持台灣。

外交部傍晚發布新聞稿表示，吳釗燮3月31日接受英國「週日泰晤士報」（The Sunday Times）視訊專訪，說明俄羅斯與烏克蘭情勢、中國威脅、台灣對烏克蘭援助、台灣與英國關係及台灣國際參與等議題。

吳釗燮表示，台灣與烏克蘭都站在對抗威權主義前線，正當歐洲國家面臨俄羅斯軍事挑戰之際，中國持續在印太、非洲及歐洲等地擴張影響力；台灣的存在，不僅關乎台灣主權和自由民主生活方式的維護，對全球民主存續也至關重要。

他指出，因此，中國必然密切關注俄烏戰爭，可能從中重新評估犯台能力及國際社會反應；全球民主陣營必須團結，相信俄烏戰事會讓越來越多國家了解台灣重要性，並提升對台灣的支持。

吳釗燮分析，台烏情況並不相同，包括台灣與中國有一海之隔，台灣在全球高科技供應鏈扮演關鍵角色，都使中國侵台成本加大；但中國整體戰力更勝俄羅斯，台灣從烏克蘭以小國之姿成功防禦強大敵人的經驗中，獲得深刻啟發。

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他指出，台灣除加入民主國家對俄羅斯實施經濟制裁外，台灣人民深受烏克蘭人民奮勇抵抗和自衛決心所感動，紛紛踴躍捐輸善款及人道濟助物資；至受訪時已募資達3100萬美金、超過600噸援助物資，以具體行動展現對烏國難民的協助。

吳釗燮還感謝英國對台灣的深厚友誼，並積極支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及其他國際組織。台灣期待和英國持續深化合作，在貿易、投資及民間交流等領域長期穩健發展。（編輯：林克倫）1110403

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