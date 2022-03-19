吳釗燮：中國未放棄武力統一台灣 台灣須隨時備戰

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（中央社記者游凱翔台北19日電）外交部長吳釗燮日前接受澳媒專訪表示，中國及俄羅斯極權國家正向外擴張影響力，中國也從未放棄武力統一台灣，台灣必須隨時備戰，且積極提升國防實力，與美國等理念相近國家進行戰略安全對話。

外交部上午發布新聞稿表示，吳釗燮17日接受「澳洲天空新聞台」（Sky News Australia）旗艦政論節目「Credlin」視訊專訪。他說，台灣與澳洲為理念相近國家，共享民主自由、維護人權等普世價值。而中國試圖改變國際秩序，將極權主義思想強加在台灣，甚至其他亞太區域，如果台灣陷落，全世界都將受到影響，因此台灣會全力維護主權及民主自由的生活方式。

在地緣政治層面，吳釗燮表示，中國及俄羅斯這些極權國家正在世界各地展開行動，共同向外擴張影響力，俄烏戰爭就是實例。為避免此類事件在印太區域發生，民主國家必須正視並阻止極權主義的擴張。在經濟層面，台灣在全球半導體產業供應鏈扮演重要角色，任何對台灣的攻擊將傷害全球經濟，因此必須以民主方式解決兩岸或者任何國家間的問題。

吳釗燮指出，中國從未放棄武力統一台灣，台灣必須隨時備戰。中國除部署飛彈瞄準台灣外，也頻繁派遣軍機及軍艦繞台，去年共機擾台近1000架次。台灣積極提升國防實力，與美國等理念相近國家進行戰略安全對話，捍衛領土主權，保護民主的生活方式對全球有指標性意義，有堅定意志與決心保衛自己的家園。

吳釗燮也提及，美歐與其他民主國家均無法接受俄羅斯入侵烏克蘭的行為，因此一方面制裁俄羅斯，另一方面對烏克蘭表示支持，台灣現在也正積極協助逃至鄰國的烏克蘭難民。

吳釗燮強調，由最近美中會談來看，美國堅決反對中國脅迫台灣。台灣一向享有美國跨黨派的支持，在美國與其他國家的高層對話中，台海安全始終為各國關切的議題。歐盟及法德等歐洲國家也開始形成印太戰略，與台灣加強合作，相信民主國家將會繼續支持並臂助台灣。

吳釗燮也感謝澳洲對台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的支持。加入CPTPP不只是經貿層面的議題，更有助理念相近國家合作對抗極權主義，並希望台澳可以簽署自由貿易協定（FTA），強化雙邊關係，促進交流。（編輯：黃瑞弘）1110319