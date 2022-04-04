立委提案 政黨與敵對勢力合作干預選舉應解散

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（中央社記者王承中台北4日電）有鑒於境外敵對勢力加深干預台灣內部憲政秩序，並透過政黨力量影響選舉，民進黨立委邱志偉等人提案修法，若政黨與境外敵對勢力合作，意圖干預選舉，應移交憲法法庭審理，終止政黨運作，避免干預台灣憲政秩序及國家安定。

邱志偉的提案指出，反滲透法自2020年1月公布以來，已有國內政黨因為涉嫌收取境外敵對勢力資金，意圖干預台灣總統選舉，相關犯罪事實並已經法院認定屬實，且判決有罪。

提案指出，英國國家安全情報機構軍情五處，於2021年也出具報告顯示，中國透過代理人滲透英國主要政黨，意圖以資金捐助方式影響中英關係。澳洲也警覺近年來，中國正透過資金捐獻國內主要政黨，來制定澳洲的親中政策。

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提案指出，鑒於世界各國已針對境外敵對勢力，意圖滲透國內政黨制定親中政策，有所警覺。台灣也應該將國內政黨對中滲透問題，制定、深化民主防禦機制。

提案表示，由於國內政黨係屬執政或主要立法者，當政黨違反國安相關法規，並已明確有害台灣憲政秩序，現行僅對政黨科處罰金或罰鍰，不足以產生威嚇效果，應授權主管機關未來在法院判決定讞後，聲請憲法法庭為政黨解散的判定。（編輯：蘇龍麒 ）1110404