外交部：索羅門勿淪為軍事籌碼 助中擴太平洋據點

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（中央社記者溫貴香台北7日電）外交部今天對中國與索羅門群島簽訂秘密安全協定表達嚴正關切，指出這項安全協定威脅區域的安全，呼籲索羅門群島切勿淪為中方軍事的籌碼，協助中國擴大在太平洋的軍事據點。

前友邦索羅門群島擬與中國簽訂安全條約，國際憂心將升高為軍事合作。外交部發言人歐江安上午在例行記者會上應詢表示，索羅門群島日前與中國已經簽署中索安全架構協定，索羅門可據這個協定要求中國派遣公安、武警、軍事人員、執法人員與武裝部隊到索羅門群島，協助維持穩定。

她說，中國的船艦也可以根據這個協定，停靠索羅門的港口進行補給作業，中國與索羅門群島簽訂這項秘密安全協定，其實引發澳洲、紐西蘭等相關國家與國際社會的高度憂心與嚴正關切。

她表示，外交部與澳洲、紐西蘭等民主盟友立場一致，對中國與索羅門簽訂秘密安全協定表達嚴正關切。中國與索羅門的安全協定，威脅到區域的安全，破壞了現狀，以及民主盟友的補給鏈。

外交部呼籲索羅門群島，切勿淪為中方軍事的籌碼，協助中國擴大在太平洋地方的軍事據點。

歐江安強調，台灣會與友邦、理念相近的國家，持續共同努力維護以規則為基礎的國際秩序，及相關區域的和平與穩定。（編輯：翟思嘉）1110407