傳裴洛西將訪台 中國學者：拜登政府重要一步棋

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（中央社記者張淑伶北京11日電）美國眾院議長裴洛西亞洲行延後，但外傳她將訪台仍引發關注。中國學者吳心伯分析，裴洛西的身分與黨派讓中方認為，其訪台「是拜登政府對中國大陸打台灣牌很重要的一步棋」。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯告訴中央社記者，裴洛西（Nancy Pelosi）的身分是國會議長，不是一般的國會議員，而是美國第三號政治人物。過去雖有美國跨黨派議員訪問台灣，但「一般議員可以代表個人」。

他表示，美國雖然是三權分立國家，但在某種意義上，身為眾議院議長的裴洛西代表跨越行政和立法的地位。

另外，裴洛西是民主黨，和當前執政的美國總統拜登（Joe Biden）相同。吳心伯說，裴洛西訪台一事「肯定是和拜登政府有協調的，是拜登政府對中國大陸打台灣牌很重要的一步棋」。對大陸方面來說，一定要予以反制，否則美方接下來還會有更多動作。

1997年，時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）也曾率領國會議員訪問團來台，會晤當時的總統李登輝。

吳心伯說，當時美國總統是民主黨籍的柯林頓（Bill Clinton），金瑞契則是共和黨籍。柯林頓政府時期中美關係已在改善，金瑞契訪台可看成反對黨在外交上給執政黨出難題。但裴洛西不同，她的訪台是「拜登政府對中國的考量之一」。

中國外交部去年1月曾宣布制裁川普任內「在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任」的28名美國前官員，其中包括曾訪台的前國務次卿柯拉克（Keith Krach）、前衛生部長艾薩（Alex Azar），以及原本要訪台、後來改為和總統蔡英文視訊會談的前美國駐聯合國常任代表克拉夫特（Kelly Craft）。

吳心伯認為，裴洛西若訪台，中方在反制的手段和力度上都會超過上述作法。

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日媒先前報導指裴洛西將於10日出訪日本後，更改行程到訪台灣。7日，裴洛西因驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性反應，她率領的國會代表團亞洲行因此延後。倘若成行，裴洛西將成相隔25年後又一位訪問台灣的美國眾議院議長。

中國國務委員兼外長王毅對此批評，美國在台灣議題上「公然踩踏『一個中國紅線』」，揚言若一意孤行，中國將作出堅決反應，一切後果由美國承擔。（編輯：李雅雯）1110411