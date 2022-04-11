外交部：環保署長官職銜參與海洋大會 奠定良好慣例

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（中央社記者黃雅詩台北11日電）台灣今年派出最高層級代表、環保署長張子敬出席本屆在帛琉舉辦的「我們的海洋大會」（OCC），外交部發言人歐江安表示，此次爭取到以台灣（Taiwan）名義及正式官方職銜參與OOC，為以後參與海洋大會奠定良好慣例與基礎。

歐江安今天向中央社說明本屆「我們的海洋大會」（OOC）台灣出席名稱以及與會期間和各國互動情形時表示，本屆以台灣（Taiwan）的名義正式受邀與會，總統特使張子敬以環境保護署署長的正式職稱出席大會，並受邀擔任議程講者。

歐江安說，本次台灣突破過往僅以NGO或學者名義參與OOC模式，是台灣參與國際海洋活動層級的一大提升，顯示台灣海洋事務推動成果受到國際肯定。

歐江安指出，台灣長期致力海洋環境及永續發展工作，近年陸續推動設立海洋保護區，自2021年起推動「向海致敬－台灣海域生態環境守護計畫」，自2020年起推動「向海致敬」政策，並推動海洋保育法立法、永續藍色經濟及維護海事安全等工作，備受國際肯定。

歐江安說，台灣長年努力所獲取成果，將是與會期間與各方分享的議題。台灣代表團藉由參與大會，將和各國出席貴賓在各種場合交流互動，相關安排及結果，外交部將適時對外說明。

歐江安表示，台灣參與國際活動向以爭取尊嚴及拓展實質參與為最高優先考量。本次爭取到以台灣（Taiwan）名義及正式官方職銜參與OOC，為以後參與海洋大會奠定良好慣例與基礎。

根據外交部瞭解，過往OOC大會會場內多未陳列與會各國國旗，本次大會也僅展示共同主辦國美國及帛琉的旗幟。（編輯：林克倫）1110411