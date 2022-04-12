以海洋為題向國際發聲 國合會帛琉辦特展

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（中央社記者游凱翔台北12日電）國合會今天表示，為與國際分享台灣對海洋議題貢獻，今天起至14日止與海委會在帛琉老爺酒店舉辦「小型島嶼國家發展零排放、零廢棄之循環經濟願景」特展，下午已舉行開幕酒會，共有美日等百人參與。

國際合作發展基金會晚間發布新聞稿表示，國合會與海洋委員會今天至14日在帛琉老爺酒店共同舉辦「小型島嶼國家發展零排放、零廢棄之循環經濟願景」特展，展出台灣近年在海洋保育、海事安全、海洋廢棄物回收與再利用、海洋科技以及氣候韌性援助計畫的具體貢獻，盼與國際貴賓共同分享，台灣在海洋議題方面的做法與貢獻。

國合會指出，國合會秘書長項恬毅、海委會副主委蔡清標下午4時共同主持開幕酒會，美國、日本及太平洋國家代表逾百人共同參與。

項恬毅致詞表示，經盤點友邦需求及現有計畫方向，國合會提出4項承諾以回應本屆「我們的海洋大會」（OOC）「永續小型漁業與水產養殖」、「解決海洋汙染」、「以海洋為核心的氣候變遷解決方案」以及「創造藍色經濟」等四大行動領域，獲OOC審核通過，總投入金額達1200萬美元，展現台灣協助友邦推動社會、經濟以及環境的平衡發展，並為全球永續復甦以及海洋環境保育貢獻心力的決心。

國合會說明，在這次特展設計方面，項恬毅表示，所有展品與展架均以環保角度出發，盼藉由運用再生、可回收材質來降低環境的負擔，而現場的海洋廢棄物展品也充分呈現台灣公、私部門在海洋廢棄物循環再利用的科技與能量。

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另外，此次展覽特別以台灣藝術家唐采伶運用海漂垃圾創作的巨幅作品「悠遊在 我們的島 正翻騰著（Our island）」作為主要展場入口意象，凸顯人與海洋的關；特展也以「小島國、大綜效」（Small Islands Big Synergy）為題，展出台灣與主辦國帛琉在氣候韌性、糧食安全、永續漁業及藍色循環經濟等計畫合作成果，吸引現場國際賓客駐足觀賞。

國合會強調，除上述展覽外，台灣也首次獲邀在明天、14日在大會主場館以「台灣海洋行動－藍色海洋綠色未來」為主題佈展，盼能吸引更多重視海洋議題之國際社群參觀；國合會也將分別與帛琉政府、南島民族論壇舉辦「小型島嶼國家的氣候變遷與永續發展」及「以自然為基礎的解方－南島民族觀點」周邊會議，並與國內外各領域專家分享經驗與交流，持續發揮台灣影響力。（編輯：楊凱翔）1110412