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防玉興橋預力梁震垮事件再現 工程會擬作業指引

2022/4/12 19:43
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（中央社記者賴于榛台北12日電）花蓮323地震震垮台9線花蓮玉里玉興橋拓寬工程預力梁。工程會主委吳澤成晚間說，防範預力梁傾倒、掉落是必要步驟，已要求主管機關提檢討報告，另邀集專家、學者擬出作業指引，近日將通函各機關。

玉興橋拓寬工程因為323地震預力梁遭震垮，蘇花改工程處日前表示，經盤點後32支預力梁都要重做，舊橋結構無受損，已恢復通車，預計工程將延後5個月。

吳澤成晚間接受中央社記者訪問時指出，在工程結構完成前，預力梁是無法承受橫向力量，也就是經不起傾倒、摔倒，因此施工過程防範預力梁傾倒、掉落是非常必要的步驟。

他說，玉興橋拓寬工程遇上預力梁掉落，雖然是地震緣故，仍不能視為理所當然，已經要求主管機關提出檢討報告，同時為避免再有類似情況發生，因此將提出指引，近日通函各機關。

根據工程會初擬的「防範預力梁吊放翻落作業指引案」，設計階段應分析潛在風險，以鋼構件將吊放後的預力梁兩兩快速連結，並納入圖說及量化編列費用；施工階段則應檢視設計內容，提出對應更有利穩定方式，並納入施工計畫落實執行。

指引第三步驟則要求，工序安排應降低潛在風險，從梁場固定起，預力梁吊放即刻進行鋼構件連結，並應加速施作止震塊、隔梁及橋面版。

工程會則在今天邀集專家學者、各機關及公會討論「防範預力梁吊放翻落作業指引案」。吳澤成說，整體方向已獲共識，微調後將通函各機關，將工程尚未完成設計者，納入後續設計參考，已完成設計者，則須重新檢視設計圖說及施工計畫，並檢討加強臨時固定設施。

他也表示，施工中工程也應儘速檢視臨時固定設施是否妥適並盡速補強。（編輯：翟思嘉）1110412

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