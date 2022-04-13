外交部：台灣參與國際組織成民主國家關注焦點

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（中央社記者游凱翔台北13日電）外交部今天表示，疫情及烏克蘭情勢，使國際深刻體認台灣國際參與重要性，面對中國無所不在無理打壓，及中方在多邊體系濫用不當影響力，強大的國際支持是台灣拓展國際參與空間取得突破的最有效方式。

外交部長吳釗燮明天上午將以「我國參與國際組織及爭取相關國際支持之推動進展」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告，書面報告下午已送抵立法委員辦公室。

外交部在報告中指出，經過多年努力爭取，國際支持台灣聲量確有顯著提升，而疫情及烏克蘭情勢均使國際社會深刻體認到台灣國際參與的重要性及台灣可做出貢獻，促使國際社會更廣泛認同台灣是世界良善力量及全球多邊合作不可或缺的重要夥伴。

外交部表示，近年來除美國外，日本、英國、加拿大及澳洲等理念相近國家，也更公開明確在雙邊及多邊場域表達對台灣國際參與支持，更多理念相近夥伴正視民主台灣對國際社會的價值，肯定台灣對國際社會的積極貢獻，認同台灣國際參與訴求的正當性及合理性，且持續提升對台灣支持力道。

例如，今年的實例有，英澳2+2會談聯合聲明、英國會下議院院會辯論通過挺台動議、歐洲議會通過「共同外交暨安全政策」（CFSP）年度執行報告決議、英澳元首峰會聯合聲明、 歐洲議會外交委員會通過「歐盟與印太地區安全挑戰」報告等，均納入支持台灣國際參與文字，顯示台灣參與國際組織已成世界主要民主國家的關注焦點之一。

外交部強調，面對中國無所不在的無理打壓，以及中方在多邊體系濫用不當影響力，強大的國際支持是台灣拓展國際參與空間取得突破的最有效方式。

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因此，將持續與相關專業部會就各項推案研擬策略及目標，積極尋求更多國家行政與立法部門、智庫學界、NGO、媒體及大眾輿論各界支持，並透過台灣駐外館處及各國駐台機構等多重管道，強化與友好國家溝通協調，以利各國充分了解台灣整體推案規劃，及早研訂助台之道。

外交部也說，為了讓國際社會更加關注台灣因政治因素遭無理排除於聯合國等多邊體系外不公情況，積極運用新媒體平台及網路社群進行國際宣傳，提升台灣訴求的國際能見度，來擴大爭取國際社會對台灣推案的了解，進一步支持台灣訴求。（編輯：林興盟）1110413