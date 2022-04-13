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外交部：持續深化全球夥伴關係 維護民主人權

2022/4/13 15:39
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（中央社記者游凱翔台北13日電）美國國務院今天公布人權報告，肯定台灣表現良好。外交部表示，台灣政府將持續守護台灣的民主、自由與人權，並深化台美的全球合作夥伴關係，共同維護印太地區及全球的民主與人權發展。

美國國務院今天公布最新人權報告，點名中國、俄羅斯、北韓等問題9國，洋洋灑灑列出北京24項「罪狀」。台灣在大部分領域表現良好，但報告持續關切記者遭刑事誹謗罪威脅問題。

外交部發言人歐江安下午告訴中央社記者，這次報告再度提及台灣將誹謗及公然侮辱列為刑事犯罪等，外交部已經將該報告相關內容轉請國內主管單位參考。

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歐江安指出，台灣政府一向重視國民自由權利的行使與基本人權保障，成果普獲國際社會肯定。台美近來也就民主與人權價值等議題推動國際合作，如雙方在「台美印太民主治理諮商」架構下，討論人權、勞工權及性別平等相關議題。

此外，台灣也受邀參加美國於去年12月辦理的民主峰會，與各國共同承諾對抗威權、打擊貪腐及促進人權，台灣政府將持續守護台灣的民主、自由與人權，並深化台美的全球合作夥伴關係，共同維護印太地區及全球的民主與人權發展。（編輯：蘇志宗）1110413

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