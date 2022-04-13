直轄市與縣市議員財產申報 政院擬提修法揭露

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（中央社記者賴于榛台北13日電）朝野各界關注直轄市與縣市議員財產申報應修法揭露，政院官員今晚表示，已與監察院及相關部會達成共識，將朝揭露的方向修法，草案正等待排進行政院會議程討論。

現行直轄市與縣市議員的財產申報資料未公開上網，須至監察院查閱，且查閱辦法規定，資料不得攜帶外出，也不能抄錄、攝影、影印。

為此，公民監督國會聯盟今年曾與朝野立委舉行記者會呼籲，修正公職人員財產申報法，明定議員財產申報資料上網公開，落實陽光法案。

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對於朝野立委的共同期待，監察院秘書長朱富美6日曾在立法院除表態支持，也說公職人員財產申報法預計將提出修正草案，增列直轄市、縣市議員財產申報應該公告的部分，行政院將審查草案。

政院官員晚間對中央社記者表示，有關直轄市與縣市議員財產揭露的問題，今天下午的審查會議中，監察院、行政院與相關部會皆有共識，將朝揭露的方向進行，草案正等待排進行政院會議程討論。（編輯：林興盟）1110413