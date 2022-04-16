張子敬特使訪帛琉 會後參訪活動處處看見台灣

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）帛琉海洋大會15日落幕，擔任特使出席的環保署長張子敬昨天與帛琉總統惠恕仁、各國代表參與一系列會後海洋保育參訪活動，從放生台帛共同復育的海龜，到來自台灣捐贈的戒護巡防艇，處處都可看出台帛邦誼的深厚。

「我們的海洋大會」（OOC 2022）14、15日在友邦帛琉舉辦，張子敬與外交部政務次長田中光等特使團團員昨天在會後應惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）邀請，與各國代表共同參加一系列海洋保育參訪活動。

外交部今天發布新聞稿指出，惠恕仁與張子敬會談時，提到帛琉受到疫情影響，觀光客大幅銳減，聞名於世的帛琉海洋生態也得以休養生息，帛琉政府特別安排各國貴賓到帛琉珊瑚礁海域，將一批因為過度捕撈導致數量嚴重下滑的野生海龜放生。

這批放生海龜是台灣協助帛琉保育海洋生物的成功案例，去年在帛琉洛克群島發現這群幼龜，之後送到台灣水產計畫養殖中心順利育成。

外交部指出，帛琉政府並安排張子敬等各國貴賓參觀名列世界七大海底奇景的「水母湖」，惠恕仁到場親自解說此一海洋生態奇景。

外交部指出，張子敬與以色列、奧地利、德國、貝里斯、聖文森及聖克里斯多福等國代表乘船參訪景點的航行途中，帛琉政府還特別安排去年台灣捐贈的兩艘海岸巡防艇隨行戒護。

田中光也藉此向各國貴賓說明台灣協助帛琉等太平洋友好國家執行、維護海洋安全的決心與貢獻。

外交部指出，張子敬昨晚主持答謝僑宴，誠摯感謝旅居帛琉台僑與駐帛琉大使黎倩儀率領的大使館與技術團人員，協助代表團順利參與「我們的海洋大會」。

田中光致詞強調，台僑在帛琉長期深耕，是兩國人民交流最重要的橋樑，感謝僑界為台帛邦誼長期所付出的努力。

外交部表示，台灣民間參與為此次盛會增添許多光彩，例如東華大學榮譽教授童春發及法律扶助基金會原住民族法服中心專員郭文萱在大會正式周邊會議，從原住民傳統生活經驗，分享有益永續海洋發展的觀點。

海委會推薦的台大電機系學生陳懷璞，成為台灣首次參加「我們的海洋大會—青年領袖峰會」的青年代表，與庫克群島、帛琉、馬爾地夫、巴拿馬等各國青年代表們交流學習。

外交部強調，張子敬此次獲總統蔡英文指派擔任特使出訪帛琉，不僅讓台灣多年努力推動海洋環境保育的成果廣獲國際社會肯定，更為台帛兩國邦誼的長遠發展奠定厚實基礎。（編輯：郭無患）1110416