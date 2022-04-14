張子敬海洋大會演講 身穿帛琉回收保特瓶製襯衫

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（中央社記者張雄風台北14日電）環保署長張子敬今天於帛琉「我們的海洋大會」進行專題演講，提到台灣著重垃圾源頭減量，並以海洋廢棄物發展為再製資源；他特別提到身上穿的襯衫，「就是由在帛琉回收保特瓶做的。」

行政院環境保護署署長張子敬擔任總統特使出席在帛琉舉辦的「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference, OOC），並於今天下午進行專題演講，大會主辦方也在官網上直播演講。

張子敬在演講中提到，台灣是四面環海的美麗島嶼，為減少海洋污染，一來著重「源頭減量」，二來也以工業的技術，將回收的海洋廢棄物再製、成為循環資源。

張子敬並指自己身上穿的襯衫，說明就是用帛琉所收集的海廢保特瓶，透過技術重新製作而成；環保署2021年也推出全球首創「海洋資源物循環標章」，建立一套供全球業者依循、申請的海廢產品溯源認證制度。

張子敬提到，台灣從1997年開始實施回收計畫，經過幾年的努力，目前整體回收率已逾6成，若單就PET保特瓶而言，回收率已逾9成。

2020年起，台灣啟動「向海致敬」計畫，由不同機構負責不同海岸清理，2021年已清除4萬8000噸的海廢；政府機關在去年已收集168噸廢棄漁具，今年則希望能更進一步。

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張子敬強調，台灣將繼續減少塑料消耗，並遵守聯合國計劃要於2024年達成的減塑協議；目前也正在推動非食品塑膠容器再生塑料在2025年占25%。

主持人現場提問，台灣如何能達到6成的回收率。張子敬表示，台灣設計回收補貼，代表業者回收愈多、愈能省下愈多廢棄物清除處理的費用；另外台灣也是少數國家有立法要求從小學到高中要納入環境教育的課程，希望能幫助達到更高的回收率。（編輯：陳政偉）1110414