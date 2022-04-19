烏克蘭國會感謝台灣聲援 外交部：將持續協助

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（中央社記者黃雅詩台北19日電）烏克蘭國會昨天透過社群媒體Telegram感謝台灣，外交部今天對此表示，烏克蘭國會藉新媒體讓外界即時了解烏克蘭戰爭與各界聲援狀況，台灣將持續和理念相近國家攜手幫助烏克蘭。

同時，外交部表示，援助烏克蘭所募集到的捐贈物資約650噸，已運送約300公噸到烏克蘭與波蘭，剩下物資因運費超出預算，正透過外館聯繫周邊國家安排捐贈。

烏克蘭國會18日在社群媒體Telegram發文表示：「從俄羅斯全面入侵的第一天開始，烏克蘭就得到位處遠方台灣的支持，上週日在首都台北舉行的我們都是烏克蘭人活動，說明了俄軍發動侵略戰爭的殘暴。如今烏克蘭的戰鬥仍在持續，我們感謝來自世界各地的支持，世界與我們同在，真理是烏克蘭的後盾」。

對此，外交部發言人歐江安在今天舉行的記者會表示，中華民國台灣政府歡迎烏克蘭國會向台灣政府及人民致意的貼文，並肯定烏國持續藉新媒體工具讓外界即時瞭解烏克蘭最新的現況，以及各國聲援烏克蘭的情形。

她說，台灣本著民主國家團結互助的精神，重申堅定支持維護烏克蘭主權及領土完整，反對以武力片面改變現況、以暴力對待烏克蘭人民的非人道及入侵行為。

此外，外交部亞非司長楊心怡表示，為了協助烏克蘭人民，外交部在3月7日到18日之間向民間募集愛心物資，共計有8474位民眾或公司組織捐贈約650噸物資，外交部自3月17日開始分批運送，目前已運送約200公噸到斯洛伐克轉運烏克蘭，約100多公噸到波蘭。

外交部說明，剩下物資因運費超出預算，正透過外館聯繫周邊國家安排捐贈，已責成烏克蘭周邊國家駐館向駐在國政府聯繫，尋求與政府組織或民間單位合作協運物資給難民，外交部再度感謝民眾熱心捐贈及大量志工團體幫忙。

楊心怡也指出，外交部透過賑災基金會共計募得新台幣9億4千萬，已辦理三波捐贈儀式，交給中東歐及波羅的海周邊接納難民的國家，剩下款項正研議其他合適受贈單位以辦理捐贈。（編輯：翟思嘉）1110419