游錫堃為立法院改建拜會 柯文哲提空總是首選

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（中央社記者陳怡璇台北19日電）立法院長游錫堃為立法院遷建地點意見拜會北市府，市長柯文哲表示，舊空軍總部是首選；柯文哲也承諾願意給立院最大方便，他任內能幫的全部幫忙。

立法院長游錫堃啟動「新國會園區選址」傾聽行腳，今天至北市府拜會，市長柯文哲因還在居家隔離，視訊與會。

游錫堃表示，這次選址評估，先來拜訪全國首善之都台北市，接下來新北、台中、彰化，最後可能是宜蘭都會去了解；而柯文哲過程中很幫忙，溝通順暢，非常感謝。

游錫堃指出，柯文哲以北市府的角度，認為空總是首選，提出的意見有利於諮詢委員會後續作業和思考。

柯文哲則說，考慮營運成本，立法院不能跟行政中心離太遠，如果行政院在台北，立法院還是在台北比較方便。選空總最簡單，北市府也不要求回饋，如果真的要回饋也願意用以地換地的方式，給立院最大方便，「院長講好。在我任內就能全部幫忙」。

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此外，國會遷（改）建暨監督委員會召委林洲民曾任北市都市發展局長，今天回到市府，媒體問及柯文哲心情，柯文哲表示，林洲民對北市公宅貢獻很大，還是要謝謝他；林洲民則強調，國會遷建最重要的是與民意溝通，一定要好好推動與執行。

另一方面，媒體問游錫堃，對於立委何欣純爭取民進黨台中市長選舉徵召提名有何看法，游錫堃回應，依照立法院組織法規定，他現在不參加黨的活動，對黨務和選務等於不了解。（編輯：方沛清）1110419