促轉會調查520農運事件 平復邱煌生案司法不法

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（中央社記者葉素萍台北20日電）促轉會今天說，民國77年「520農運事件」自雲林載運白菜北上至遊行現場的貨車司機邱煌生，被以協助預謀攻擊警察，構成妨害公務罪遭判刑，促轉會重新調查後認定，此件屬於應予平復司法不法的刑事有罪判決，依法應視為撤銷。

促轉會今天發布新聞稿指出，民國77年5月20日，為表達對當時政府農業政策不滿，雲林縣農權會主辦，號召農民前往立法院請願，當局部署警察、憲兵維安。

遊行群眾下午行至立法院門口時，因農民借廁所遭拒等情事發生警民衝突及大規模流血逮捕、驅逐行動；有學者評論為是台灣自228事件發生41年來，最激烈的警民衝突事件。現場遭逮捕者共計128人，其中90餘人遭檢察官以妨害公務等罪名起訴。

促轉會已於4月13日通過邱煌生聲請平復司法不法一案，預計近日完成公告及司法紀錄塗銷作業。

促轉會說，此案聲請人邱煌生是77年5月20日「520農運事件」自雲林載運白菜北上至遊行現場的貨車司機，遭指控預先於貨車內藏匿石塊，協助預謀攻擊警察，構成妨害公務罪，判處有期徒刑1年4個月。

促轉會依促轉條例規定重新調查後，認定此件屬應予平復司法不法的刑事有罪判決，依法應視為撤銷。促轉會並預計於今年4月30日任務成果發表會中公開說明此案撤銷理由，以及平復此案歷史意義。

促轉會說，此案應予平復的理由主要三點：一、自520事件發生前，當局積極運用情治機關監控、防堵或準備逮捕，事件後也利用黨政管道營造「先暴後鎮」等輿論風向。

二、此案屬威權統治當局基於維護其統治秩序所為的追訴。黨政高層在司法檢調釐清緣由前，就召開會議指示依法嚴辦，並由警備總部擬定偵查計畫，運用內線誘騙邱煌生投案及以不正方式取供，顯示黨政不分、情治機關主導偵查等現象。

三、即使在審判進行期間，公平審判原則也因國安情治機關介入或法官未盡調查職責而遭破壞，使邱煌生等被告的權利被侵害。同時，此案的審判，輕信國家機關及偵查輔助機關共同建構但不符事實的犯罪指控，未就有利被告的主張及證據詳予調查，並就涉及不正取供等權力濫用行為予以彈劾，已違反自由民主憲政秩序，侵害公平審判原則。

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促轉會說，此案儘管是發生於解嚴後，以妨害公務罪名起訴，並由普通法院審理的案件，有別於軍事審判或因政治主張遭論處叛亂罪的司法不法樣態，但520事件案前後所呈現的情治機關與黨政介入等破壞憲政秩序作為，更顯示威權統治延續的事實。

促轉會表示，除邱煌生外，520事件案尚牽涉70多名遭有罪定讞的被告。惟因每名被告被控的犯行及情狀有別，需要逐案調查及認定有無司法不法的事由。後續，將建請承接國家不法業務的主管機關，參照促轉會先前認定，在法案通過後依聲請或依職權重啟調查，以維相關當事人權益。（編輯：翟思嘉）1110420