莫拉克災後永久屋安全疑慮 監委促政院正視品管

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北20日電）監委葉大華今天說，莫拉克風災後永久屋政策已逾12年，經實地履勘發現普遍存在漏水、牆壁龜裂，甚至有地層下陷等安全疑慮，促請行政院正視永久屋品質管理，加速調整三方契約關係。

監察委員葉大華、紀惠容、鴻義章、浦忠成下午舉行記者會。葉大華指出，莫拉克永久屋政策辦理至今已超過12年，災後在屏東、高雄、台東、台南、嘉義、雲林、南投等地，共興建43處基地、3583戶永久屋，安置1萬1703人。

葉大華表示，據陳情，永久屋政策及三方契約關係衍生出土地及居住權等爭議。經實地履勘19處永久屋、6處原居地後提出調查報告，要求政府應加速調整永久屋三方契約關係、原居地安全複勘作業應納入原民觀點、正視永久屋品質管理及建置發展機制、研議原住民族災後重建專法及土地權利保障，促請行政院積極檢討改進。

調查意見指出，莫拉克災民有超過7成是原住民部落族人，莫拉克颱風災後重建特別條例第20條將「強制遷居、遷村」政策法制化；重建特別條例在103年廢止後，原劃定的100處「特定區域」、61處「安全堪虞地區」隨之失效。

葉大華說，災區原居地安全性，隨著時空變遷多有變化，以致莫拉克災民要求複勘及返鄉的呼聲高；內政部為回應災民重返原居地需求，在110年8月23日啟動原居地安全性複勘作業計畫，但161處只有21處須辦理複勘，有140處免辦理複勘。

葉大華表示，歷年原民部落災民的抗爭，凸顯出永久屋安置政策因溝通不足所付出的沉痛代價，行政院及各級政府允宜引以為鑑，未來執行原鄉遷村、重建、安置時，應諮詢並尊重原住民族選擇；同時，依不同部落族群文化特性研擬因地制宜應變方案，確保受災民眾獲得最適發展及居住權益。

葉大華說，莫拉克災後，政府與民間齊力推動重建工作，為追求效率迅速安置受災戶，趕工興建永久屋，其中有26處基地完工時間不到1年；經實地履勘發現，永久屋普遍存在漏水、排水設計不良、空間狹小、結構生鏽腐壞等情形，部分永久屋甚至有地層下陷、地基掏空等安全疑慮，嚴重影響居民生活品質與居住安全。

紀惠容指出，永久屋的品質在災後12年再去看，真的慘不忍睹，漏水、地基掏空、牆壁龜裂等問題，造成生活很多不便，但修繕誰要負責，在三方契約沒寫清楚；因氣候變遷未來可能有很多災難發生，災民是否只能選擇永久屋？還是能有緊急庇護、中繼屋等多元選擇。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

葉大華說，行政院未來規畫及辦理類似工作時，應檢討使用「永久屋」名稱的妥適性，並引進第三方驗收單位及明定保固責任期限，確保永久屋工程品質。

葉大華表示，三方契約規定，受災民眾只取得永久屋所有權及住宅座落的土地使用權，如要返回原居地，則需收回相關權利。行政院應審酌時空環境變遷，滿足永久屋住戶人口繁衍、生活發展的動態需求，並考量原住民族發展的特殊態樣，適當調整三方契約相關限制措施，加速檢討換約或鬆綁作業。（編輯：張均懋）1110420