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世界地球日 民眾黨團促政府加速推碳稅費機制

2022/4/22 12:13
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（中央社記者郭建伸台北22日電）今天是世界地球日，台灣民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，指環保署原訂最快2023年立法並在同年開徵碳費，今年4月又改口盼今年立法、2024年開徵，時程一延再延，呼籲政府加速推動碳稅費機制。

民眾黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿、立委蔡壁如今天舉行「加速推動碳價機制，淨零碳排才能落實」記者會。

蔡壁如指出，行政院會昨天終於通過「溫室氣體減量及管理法」修正草案，並改名為「氣候變遷因應法」，但法案中提出多元打折方案，比週年慶還優惠，完全看不到產業升級視野、實質減碳效益。

蔡壁如指出，中油、台電持續虧損，8年8800億的淨零預算卻要讓國營事業負擔一半，如何務實面對淨零轉型；碳費延到2024年徵收，財政部也應該同步提出碳稅版本，才能支應8年8800億淨零預算。

張其祿指出，政府淨零碳排可分為三大問題，第一，現行工作圈缺乏民間團體與學者的聲音，容易淪為一言堂；再者，是徵收碳費政策延宕，導致國內產業鏈與企業轉型碳風險越來越高；其次，應提升全民參與及監督淨零碳排轉型機制，從根本達到永續發展目標。

邱臣遠指出，經濟部目前除了上架「碳盤查計算器」，讓中小企業自行操作之外，其餘根本毫無作為；除了碳盤查，後續的分析減碳熱點、媒合專家導入技術減碳等方式，協助產業建構減碳能力工作都有待加強。

民眾黨團指出，歐盟明年起實施碳邊境調整機制（CBAM），台灣企業勢必受影響，加強輔導與協助轉型刻不容緩，政府不應該一拖再拖，2050淨零目標也不應該只是口號，財源、具體規劃、落實措施都要說清楚講明白。 （編輯：林淑媛）1110422

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