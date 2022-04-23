不捨黃先柱辭世 總統感念推崇是在地民主導師

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（中央社記者溫貴香台北23日電）總統府國策顧問黃先柱今天辭世，總統府表示，總統蔡英文聞訊後深感沉痛不捨，盼望家屬節哀保重；總統感念黃先柱致力開拓台灣民主，提攜無數後進，可謂在地的民主導師。

民進黨台南市黨部今晚指出，總統府國策顧問黃先柱下午3時病逝成大醫院，享壽71歲。

總統府發言人張惇涵晚間表示，總統感念黃先柱早年投身民主運動，致力開拓台灣民主。黃先柱畢生都為民主深化而打拚，提攜無數後進，可謂在地的民主導師；雖然黃先柱已離去，但相信他對民主的堅持也將傳承下去。

黃先柱人稱「柱仙」，曾任民進黨台南市黨部主委，長期奉獻本土運動，屬新潮流系元老之一，輔選民進黨選舉屢獲戰功，享有「常勝軍師」美譽，更是副總統賴清德多年好友。

黃先柱與賴清德早在替黨外助選時就相識，後協助賴清德一路征戰國大代表、立委與台南市長等選戰，兩人有著深厚革命情感；為此，賴副總統今天臨時取消下午行程，趕回台南見老友「柱仙」最後一面。（編輯：林克倫、楊凱翔）1110423