藍士林北投初選林杏兒勝 黃子哲：比九天玄女還玄

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（中央社記者王承中、黃麗芸台北24日電）國民黨台北市黨部今天公布北市議員第1選區（士林、北投）議員初選由林杏兒勝出，競爭者黃子哲批評，民調結果比「九天玄女還玄」，就算蔣萬安來選恐怕也贏不了。

國民黨台北市黨部今天發布初選結果，國民黨副發言人林杏兒擊敗文傳會副主委黃子哲勝出。黃子哲下午在臉書發文說，此次初選落敗並非努力不夠，而是防弊不力，此民調結果比「九天玄女還玄」，就算蔣萬安來選恐怕也贏不了。

黃子哲指出，選前公開的民調他贏對手0.1%，市黨部所做議員民調，據他瞭解也是小贏，今日的結果卻是大輸7%；他質疑，一個幾乎沒有網路聲量、沒有普遍知名度的人，是如何贏得年輕人的支持。

對此，台北市黨部主委黃呂錦茹今天接受媒體聯訪時表示，初選過程並沒有不公平，但這次士林、北投選區因受北市人口減少影響，議員席次從13席減為12席，加上黨內不改變N+1提名策略，除保障現任3名市議員汪志冰、陳重文和張斯綱外，再提1名新人角逐。

黃呂錦茹說，初選可能是採樣的不同，平均起來就變成黃子哲差7%左右，所以輸給林杏兒。

林杏兒接受中央社記者訪問時表示，沒有人想看到這樣的狀況，她在地方努力經營10年，結果最後被黨內同志攻擊，她很難過，基層黨員看到也會很痛心。

林杏兒指出，黃子哲質疑2018年的初選民調就有瑕疵，那當時就應該提出證據，如果認為遊戲規則對自己不公平，為何又要在這時參與相同的遊戲規則；她認為，如果對於初選有疑慮，就應該把證據拿出來提告，而不是都是聽到別人說。

至於外傳擬脫黨參選，黃子哲晚間接受中央社採訪時表示，他沒有說過要脫黨參選，他想講的都寫在臉書了。（編輯：楊蘭軒）1110424