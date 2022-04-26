旅遊團3劑令上路 立委促觀光局協助退費、展延貸款

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（中央社記者郭建伸台北26日電）指揮中心強化第3劑疫苗規定，納入旅行團與健身房等，但事前未溝通引發爭議。台灣民眾黨立委邱臣遠今天指出，觀光局應儘速協調旅客與業者之間退費事宜，並精準規劃國旅券剩餘經費補助、展延貸款寬限期。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，自4月22日起凡參與不特定對象組成的旅遊團，旅客須出示3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種證明（小黃卡、數位疫苗證明、國外接種疫苗證明）。

邱臣遠今天偕民眾黨團主任陳琬惠、民眾黨宜蘭黨部主委李偉華、宜蘭縣議員參選人尤文瀚和謝志得及宜蘭縣工商旅遊發展協會副執行長尤正國舉行記者會，要求政府提出配套，別讓業者自生自滅。

邱臣遠表示，指揮中心3劑政策不僅旅遊業不知情，連交通部長王國材也說看新聞才知道，顯示政策草率；如今退團率達5成，傳出未來更可能達到8成，業者損失恐達上百億。

邱臣遠提到，國旅券月底到期，剩餘經費將用於補助國內特色旅遊團，但3劑政策一下，旅遊業預期訂單大減，認為原先補助應研議新方案，才能真正幫助業者度過產業寒冬。

邱臣遠也要求，觀光局應儘速協調旅客、旅行業者及旅宿業者間的退訂及退費事宜，避免產生消費糾紛，並研擬補助業者方案，精準規劃國旅券剩餘經費補助。邱臣遠也呼籲，觀光局儘速展延貸款寬限期，提出具體的時程與做法。

宜蘭縣工商旅遊發展協會副執行長尤正國表示，3劑政策對宜蘭衝擊很大，以他自己為例，原本帶團20人現在僅剩9人。

尤正國也質疑，演唱會風險更高，為何要挑旅遊業實施實施3劑政策，呼籲政府應修正3劑政策。

對於邱臣遠的訴求，交通部觀光局專委羅司宜表示，已協調業者與旅客退團退費，若有個案可向品保協會申訴；國旅券剩餘經費會持續用於旅遊業，並著手展延貸款寬限期及利息補貼延長，5、6月會將修正要點一併公布。（編輯：黃國倫）1110426